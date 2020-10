A Fazenda 12: Mariano escapa da roça e é o fazendeiro da semana

Mais uma roça foi formada no em A Fazenda 12, reality show da TV Record. Biel, Tays e Carol estão na berlinda de quinta-feira (15) após Mariano conseguir escapar na prova do ‘Bate Volta’ e conquistar a imunidade. O cantor de “Camaro Amarelo” é o novo fazendeiro da semana.

Mais uma roça foi formada no em A Fazenda 12, reality show da TV Record. Biel, Tays e Carol estão na berlinda de quinta-feira (15) após Mariano conseguir escapar na prova do ‘Bate Volta’ e conquistar a imunidade. O cantor de “Camaro Amarelo”, que faz aniversário na quinta-feira (15), se tornou o novo fazendeiro da semana.

A Fazenda 12: Mariano é o fazendeiro da semana

Mariano foi parar na berlinda na formação da roça de terça-feira (14). O peão foi o último a ser salvo na dinâmica do “Resta um”. De acordo com a dinâmica do programa, o último peão a formar a baia precisa vetar alguém da prova do fazendeiro. O cantor então decidiu vetar Biel, que, segundo ele, é um forte concorrente de provas.

Certo ou não, na prova para o fazendeiro da semana Mariano disparou na frente de Tays e Carol.

Como foi a prova?

A prova foi patrocinada pela Embelleza e o alvo eram as tintas da marca. Depois de arremessar saquinhos de areia nas características da Natucor, as tinturas caiam em um balde. Depois, os participantes precisaram empurrar um carrinho de tintura até chegar em um reservatório de água potável e puxar a corda, para fazer uma mistura de cores.

Na etapa seguinte, eles precisaram girar uma manivela, despejar o Natufix e finalizar a mistura. Foi preciso repetir essa método por 6 vezes. Na última fase, os peões tiveram que encaixar um pote em uma estrutura, e o primeiro a montar já poderia tocar o sino. Mariano se saiu melhor e então se tornou o novo fazendeiro de A Fazenda 12.

Como foi formada a roça?

Portanto, Biel, Tays e Carol Narizinho estão na roça de dessa quinta-feira (15). Quem deve ficar no programa? Vote na enquete de A Fazenda 12. A eliminação começa às 22h30, após a novela Jesus.