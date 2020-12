A Fazenda 12: Mariano participa de almoço com família de Jakelyne; veja

Mariano esteve com a família de Jakelyne Oliveira em um almoço especial na tarde de ontem, domingo (20). A miss também acabou conhecendo Munhoz, dupla de Mariano no mundo da música. Desde que deixaram A Fazenda 12, o relacionamento de ‘Malyne‘ continua.

A Fazenda 12 – Mariano almoça com família de Jakelyne

Jakelyne Oliveira fez uma série de stories no Instagram sobre sua tarde de domingo (20), a ex-peoa de A Fazenda 12 começou publicando alguns vídeos do look que estava usando para o almoço em família. Em seguida, a miss também mostrou o trajeto até o restaurante em que ia almoçar com os familiares e alguns amigos próximos.

Jakelyne mostrou o encontro com a irmã mais nova, Geovanna, e contou que a irmã tem ganhado muitos seguidores nas redes sociais e que até já foi reconhecida na rua após a participação da modelo em A Fazenda 12. O casal apareceu em uma foto publicada por Jakelyne, ao lado de Geovanna, em um momento de carinho. “Transbordando amor”, dizia a legenda.

Mariano no almico da familia da jake pic.twitter.com/3KexyVjQzO — Aninha (@Ana37034420) December 21, 2020

Jakelyne conheceu Munhoz

Após deixar o confinamento de A Fazenda 12, Jakelyne finalmente conheceu Munhoz, dupla de Mariano, e também dono do hit “Camaro amarelo”. “Um ano depois, eis que conheço a peça”, disse a miss.

O cantor se assustou pois achou que a modelo estava usando a câmera frontal, após poucos segundos, Munhoz percebeu que estava sendo filmado, dando risada, a dupla do participante de A Fazenda 12 comentou: “achei que estava filmando você”. “Te filmando menino, porque esse momento é épico”, respondeu Jakelyne. “Eu que agradeço, parabéns por ter ganhado esse prêmio aqui”, brincou apontando para Mariano.

