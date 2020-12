Se você é uma daquelas pessoas que não fica um dia sem acessar as redes sociais, já deve ter visto as muitas atualizações que ocorreram no Instagram esse ano. Uma delas foi a inserção de novos efeitos e funcionalidades na plataforma. Por isso, listamos os melhores filtros do Instagram para você dar um toque diferente aos seus stories.

Os filtros do Instagram são divertidos e ainda ajudam a aumentar o engajamento das contas. Além disso, eles permitem jogos interativos com os seguidores, que agregam muito valor ao usuário. Existem milhares deles e a cada dia, surge um mais criativo que o anterior.

Então, se você quer descobrir porque eles são importantes para a estratégia de marketing, confira essa matéria. Conheça os melhores filtros do Instagram e porque eles são tão interessantes.

Lista com os melhores filtros do Instagram para conhecer

O Instagram oferece uma porção de filtros interessantes, que podem agradar a todos os gostos. Mas, a maioria deles é focado nas selfies. Então podemos encontrar efeitos de maquiagem, acessórios e até mesmo a recriação de cenários e ambientes.

Além disso, você verá efeitos de joguinhos, perguntas, filtros psicodélicos e de deformação do rosto. Por isso, separamos essa lista com algumas opções que você pode baixar e começar a utilizar hoje mesmo. Confira alguns dos melhores filtros do Instagram.

Golden Hour

Sem dúvidas, esse é um dos melhores filtros do Instagram para tirar selfies. Os tons amarelados e alaranjados deixam a pele com uma aparência bronzeada, como se estivesse num pôr do sol. Aliás, o ideal é que ele seja utilizado de dia, para que a sua cor se intensifique.

Melhores filtros do Instagram: Freckles

Você sempre quis ter sardinhas no rosto? Então esse filtro é ideal para você. Através dele, você poderá ter essa característica, pelo menos por alguns instantes. Além disso, será possível aplicar uma leve maquiagem no rosto e também aumentar os lábios.

Fresh Makeup

Outro filtro de aplicação de maquiagem é o Fresh Makeup. Ele é perfeito para influenciadoras digitais, que trabalham diretamente com a internet e não estão muito afim de se maquiar para aparecer às 8h da manhã para as suas seguidoras.

Então é só aplicar o filtro durante as stories para ficar com uma aparência mais maquiada. Vale salientar que esse filtro possui três opções diferentes de makes, então use e abuse desse efeito.

Lo-fi

O Lo-fi é considerado um dos melhores filtros do Instagram, pois ele é perfeito para ser utilizado em alimentos. Através deles é possível realçar as cores, intensificar sombras e aumentar o contraste e a saturação.

Ou seja, qualquer alimento pode ficar com um ar mais sofisticado, seja um brigadeiro ou um risoto. Sem dúvidas, ele é perfeito para restaurantes e docerias que desejam dar um up nas fotos dos produtos do seu cardápio.

X-Pro II – um dos melhores filtros do Instagram

Enfim, outro filtro perfeito para dar contrastes às fotos é o X-Pro. Esse efeito dá destaque aos detalhes e deixa as cores mais acentuadas. Ou seja, se estiver numa praia, os tons do céu e do mar ficarão mais intensos.

Embora esses sejam considerados os melhores filtros do Instagram, existem muitos outros , mas a escolha vai depender da sua utilização. Sendo assim, você poderá utilizá-los tanto na sua conta pessoal, como também na sua empresa. Então pesquise bastante e descubra um mar de possibilidades.

Melhores filtros do instagram – porque utilizá-los na sua estratégia digital?

Como já mencionamos anteriormente, os filtros do Instagram são perfeitos para Influenciadores digitais que desejam dar um UP às publicações nos seus stories. Porém, as empresas também têm buscado aproveitar ao máximo os recursos da plataforma.

Então, hoje é muito fácil encontrar marcas que utilizam filtros nos stories durante a divulgação de algum produto ou serviço. Mas você tem dúvidas sobre como utilizar essa ferramenta?

Primeiramente, veja quais são os filtros mais interessantes para o seu negócio. Se você possui uma marca de maquiagens, que tal abusar dos brilhos e outros efeitos que destaquem as cores das embalagens dos produtos?

Da mesma forma, se você possui uma empresa de terapias holísticas, yoga e meditação, que tal produzir stories com cores que trazem mais calma? Aliás, sabia que também é possível utilizar efeitos durante as lives? Independente do seu segmento, é possível utilizar os filtros como uma forma de atrair a atenção do seu público.

Enfim, uma dica importante é que você siga perfis interessantes e descubra os melhores filtros do Instagram. Certamente você encontrará algum que se adapte a sua estratégia de marketing.

E por falar em melhores filtros do Instagram e outros efeitos, descubra tudo sobre o Reels. Saiba como criar bons vídeos através desse recurso