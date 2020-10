O sertanejo Mariano está comemorando 36 anos nesta quinta-feira (15). Com a conquista da prova do fazendeiro, ele quebra a ‘maldição dos aniversários’ e se livra da eliminação.

A Fazenda 12: Mariano quebra ‘maldição’ e chora no dia do aniversário

O cantor sertanejo Mariano, não segurou o choro na noite de eliminação desta quinta-feira (15). Ele, que está completando 34 anos nesta noite, não resistiu a pressão de estar em confinamento, e caiu no choro no reality A Fazenda 12. Aliás, com a volta como fazendeiro da semana, o cantor quebrou ‘maldição dos aniversários’, que ecabou eliminando Rodrigão e Carttolouco.

A Fazenda 12: Mariano caiu no choro no dia do aniversário

No quarto da sede do reality A Fazenda 12, Mariano estava deitado e chorando muito. Nesse momento, Jakelyne Oliveira e Tays Reis, foram até ele para tentar acalmar. Mas, ao ver o colega de confinamento chorar, a ex-Vingadora, que está na roça, não resistiu e deixou algumas lágrimas cair. Por outro lado, Jake, que estava sentando ao lado do cantor na cama, foi a pessoa que conseguiu acalmar o sertanejo, que estava visivelmente abalado com o dia. A modelo o acalmou dizendo: “Vai dar tudo certo.”

Apesar disso, Tays, que disputa a primeira roça contra Biel e Carol Narizinho, pediu: “Não chorem para eu não chorar”. Em seguida, a cantora saiu do quarto e foi até a cozinha, onde encontrou Lucas Maciel e Lidi Lisboa. “Jogar com o coração é complicado”, disse Tays, ainda emocionada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mariano disse que tava com vergonha e Jake: "Né pra ter vergonha de nada não, oxe! To doido"#AFazenda12 pic.twitter.com/FCddFNKijY — Nara 🕊 (@_naratb) October 16, 2020

O que é essa tal maldição dos aniversários

A maldição dos aniversários teve início com o participante Rodrigo Moraes, que foi o terceiro participante eliminado do jogo no dia do aniversário. O agora ex-peão, disputava a permanência no jogo contra Biel e Raissa Barbosa. Já Lucas Strabko, o Cartolouco, também foi mais uma vítima da maldição em A Fazenda 12. O jornalista não deixou o reality show da Record TV exatamente na data em que completou mais um ano de vida, mas sim, foi considerado parte da ‘maldição’, pelo fato de ter sido dia próximo.

Diante dos fatos seguidos, os participantes do reality A Fazenda 12 chegaram até a planejar uma sabotagem a Mariano e cogitaram cancelar a comemoração para que ele siga na disputa rural e não seja mais um eliminado pelo teroria. “É algo nesse bolo que vocês estão fazendo, é um feitiço. Elas botam alguma coisa”, brincou Mateus Carrieri, em conversa com Lidi Lisboa, Tays Reis e Jakelyne Oliveira.

Mariano quebra maldição em A Fazenda 12

Depois de ser mandado para a roça da semana em uma decisão complicada entre ele e Jakelyne Oliveira na dinâmica do ‘Resta Um’, o cantor se sagrou como novo fazendeiro na prova de quarta-feira (14). Contudo, após a vitória, o cantor que faz aniversário no dia da eliminação, quebra a suposta teoria da ‘maldição’ em A Fazenda 12.