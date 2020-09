Mariano escolheu Tays ao invés de Jakelyne na dinâmica do “resta um” na formação da roça de “A Fazenda 12”. Internautas reagiram e compararam o cantor a Gui Napolitano, que no “BBB 20” escolheu Gabi e Bianca para irem com ele à suposta final do programa.

Mariano pegou todo mundo de surpresa na votação da segunda roça em “A Fazenda 12”, formada na terça-feira (22). O músico vive um romance com a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, mas na hora de salvar um peão de escapar da roça, Mariano optou por Tays Reis. “Ela tem um sorriso que encanta meus dias”, justificou o participante.

Não sei quem ficou mais iludida ,eu ou a mirela achando q o mariano tava falando da jake 🤡🤡🤡🤡#RocaAFazenda pic.twitter.com/dFY6yTtvSZ — vickss (@VicCastillio) September 23, 2020

Na internet, o público ficou surpreso e muitos compararam a a escolha de Mariano na “A Fazenda 12” ao episódio de Gui Napolitano, no “BBB 20″, que na dinâmica de “Quem você gostaria que fosse para a final com você?”, escolheu Bianca e Gabi. Na época, as duas estavam afastadas porque Gabi ficava com Gui, que por sua vez flertava também com Bianca.

“Jake, Mariano e Tays estão diferentes em “A Fazenda 12”, escreveu um internauta na legenda de uma imagem do trio do “BBB 20”. “Mas gente, como assim o Mariano não salvou a rainha Jakelyne Oliveira? Meu Deus. Está parecendo o Guilherme no BBB que escolheu Gabi e Bianca”, comentou outra.

Entretanto, os internautas divulgaram o vídeo que mostra que Jake combinou antes com Mariano de ele salvar Tays, em “A Fazenda 12“. A modelo justifica que Tays poderia não ser salva por ninguém. Sendo assim, Mariano escolheu a cantora, que por sua vez salvou Jake. Veja:

Gente e a Jake e o Mariano, tipo, eles são muito espertos 🤭 pic.twitter.com/Czy6ltOprH — Kookelly (@kookellyoon) September 23, 2020

Como foi a formação da segunda roça?

A segunda roça de “A Fazenda 12” foi formada com Carol Narizinho, Luiza Ambiel, Lidi Lisboa e JP Gadêlha. Carol foi indicada pelo fazendeiro Rodrigão. Mariano foi o primeiro a votar e escolheu Mirella. Depois disso, a votação seguiu.

Luiza Ambiel foi a mais votada da casa, com 6 votos e, seguindo o regulamento do reality, teve que puxar um peão da baia para a berlinda. A atriz puxou Lidi Lisboa. Já JP foi o quarto participante a formar a roça. O bombeiro foi o último peão a “sobrar” na dinâmica do “resta um”.

Carol Narizinho, Lidi e JP disputam a prova do fazendeiro e podem se livrar desta roça. Já Luiza está fora. A atriz foi vetada por Biel que tinha o poder da chama vermelha. Juliano Ceglia, o dono dos poderes, ficou com o verde. o repórter poderia escolher entre ficar com imunidade ou levar R$ 10 mil. Ele optou pelo dinheiro.

Veja quem votou em quem na roça de A Fazenda 12:

No total, Luiza Ambiel recebeu 6 votos e foi direto para a roça.