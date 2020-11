A Fazenda 12: Mariano vence prova do fogo e pode mudar rumo da roça

Mariano venceu a prova de fogo em “A Fazenda 12 “, realizado no domingo (15), e ganhou o poder do lampião. Agora está nas mãos do cantor de “Camaro Amarelo” a oportunidade de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (17). A competição foi disputada entre Lidi Lisboa e Raissa.

Automaticamente, Lidi e Raissa foram parar na baia e arrastaram com elas Biel e Stéfani. Semana promete fogo no feno!

Na prova, os peões precisavam pegar um ovo, e passar por um circuito de obstáculos. Cada ovo tinha uma pontuação diferente, desconhecida pelos participantes. Mariano se deu melhor na disputa, o que deixou Lidi bastante incomodada. “Já deu isso aqui pra mim”, desabafou a atriz em A Fazenda 12..

Qual é o poder do lampião de Mariano?

O poder do lapião em “A Fazenda 12” foi previamente escolhido em de votação no TikTok. Agora, Mariano poderá indicar a quarta pessoa para a roça, com exceção da fazendeira, Jakelyne.

Parece que Lidi não gostou muito de perder a #ProvaDeFogo deste domingo (15) 🔥 "Tô me sentindo ridícula", desabafa a peoa 😳 Veja #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/3822dlfCA1 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 15, 2020

Como vai ser a próxima roça em A Fazenda 12?

Na terça-feira (17), os peões de “A Fazenda 12” vão enfrentar uma nova formação de roça, e Marcos Mion já adiantou que a dinâmica terá mudanças. O apresentador explicou na noite de sexta-feira (13) que o dono do poder da chama vermelha vai definir o quarto indicado, o que pode mudar os rumos da berlinda da semana. Mas não é só isso: haverá mudança na escolha dos roceiros, e uma das possibilidades é a ausência do “resta um”.

“Bom, vendo assim, parece que não teremos o resta um de novo, né? Mas teremos sim. Fica matutando aí. Terça-feira vocês vão entender tudo”, disse o apresentador. Acompanhe no DCI os rumos da nova roça em A Fazenda 12.