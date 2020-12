A Fazenda 12: fim de semana tem ‘agressão’ de Jojo e produção demitida

A Fazenda 12 se aproxima de seus últimos dias no ar e quanto mais a grande final se aproxima, mais as coisas esquentam no reality show rural. No sábado (5), um momento polemizou a madrugada pós-festa, uma briga de Biel com um membro da produção do programa, o momento acabou gerando o afastamento do funcionário.

Outro momento polêmico do sábado foi um tapa dado por Jojo Todynho na cabeça de Lipe Ribeiro, o que acabou gerando pedidos de expulsão. Já no domingo (6) rolou a última Prova de Fogo da edição. Veja como foi o fim de semana dos peões:

Web vê agressão e pede expulsão de Jojo Todynho

Internautas que acompanham A Fazenda pediram a expulsão de Jojo Todynho na noite de sábado (5), após a dona do hit “Que tiro foi esse?” dar um tapa na cabeça de Lipe. O momento gerou polêmica e a hashtag ‘Jojo expulsa’ foi criada no Twitter.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“A Cátia [de A Fazenda 10] foi expulsa por ter dado um tapa que nem esse que a Jojo deu. E aí, Carelli?”, cobrou um internauta.

a Cátia foi expulsa por ter dado um tapa que nem esse que a Jojo deu … iai Carelli ?pic.twitter.com/XdQee6fimt — ᴀʟɪꜱꜱᴏɴ (@alissontuitta) December 6, 2020

Jojo deu mó talão na cabeça do Lipe.

A produção do programa não pode deixar passar essa.

Regra é regra.#JojoExpulsa — ✨𝘑𝘶𝘭𝘪✨| ᴄᴏʙʀᴀ ᴋᴀɪ sᴇᴀsᴏɴ 𝟹 ᴊᴀɴ 𝟾ᴛʜ ☀️🐍 (@lonestarbabex) December 6, 2020

Regras são regras.. agressão =expulsão. Parem de passar pano pra tudo q ela faz.. Não interessa que é amigo. Foi um tapa e ponto final..#JojoExpulsa https://t.co/DZDekZNzmF — Dri 💖🍀👸🏾 🎪☀️ (@Adriannegomes) December 6, 2020

Leia também: Biel e Lipe quebram regra e conversam com câmera

Biel brigou com a produção de A Fazenda 12

No sábado (5), após a festa ‘Share‘, Biel teve um atrito com um membro da produção de A Fazenda quando entrou no closet para trocar o microfone. O cantor ficou enfurecido e soltou vários xingamentos.

Produção xingou Biel 😠 odeio essa produção pic.twitter.com/fO94lUzuua — kleyton fã de Biel 🦅 (@Kleyton38137373) December 5, 2020

Após briga com produção, perfil oficial de Biel se pronuncia

Funcionário de A Fazenda 12 foi afastado

No período da tarde do mesmo dia, sábado (5), a produção enviou um informativo para os participantes. A fazendeira da semana, Lidi Lisboa, leu em voz alta para todos: “em uma conversa com o diretor de imagem, ele respondeu: ‘para de acelerar a câmera c******’. Essa foi uma conversa interna sem nenhuma relação com Biel, ou qualquer outro participante de A Fazenda 12. Achamos por bem, prestar os devidos esclarecimentos, em respeito a vocês participantes e a todos os telespectadores do programa. O cinegrafista descumpriu uma regra interna e foi afastado. Apesar de alguns estarem alterados pela bebida após a festa, esperamos que não haja mais insultos à produção”.

Cinegrafista foi demitido e o Biel fingindo choro pic.twitter.com/P5D6us3UK0 — Yan Morais 🎪 (@YRComenta) December 5, 2020

Guerra de bolo, briga com a produção e strip-tease de Jojo; como foi a festa

Última Prova de Fogo foi realizada

Marcos Mion anunciou que a Prova de Fogo, realizada ontem, domingo (6), foi a última da temporada. A disputa foi vencida por Biel, que derrotou Lipe e Tays Reis, a dupla levou Stéfani Bays para a baia.

O poder da chama vermelha foi escolhido pelo público de A Fazenda 12 no TikTok e será: “o dono do poder terá que escolher dois peões que não estão na roça e uma nova votação vai decidir qual dos dois será o quarto roceiro”. A chama verde é revelada apenas na hora da votação, pois é escolhida pela produção.

Última prova de fogo hoje, último lampião. O dono do poder vermelho escolhe duas peões que não estão na roça e uma nova votação entre esses dois acontece pra escolha do quarto roceiro.#AFazenda12 pic.twitter.com/myWq0kUzJy — Nara 🕊 (@_naratb) December 6, 2020

Stéfani e Lidi brigaram

Na noite de domingo (6), Lidi Lisboa e Stéfani Bays armaram um barraco. A produção de A Fazenda chamou os peões para a realização de uma atividade valendo R$ 20 mil. Foi realizado um ‘resta um’ para definir quem ficaria de fora. Lidi sobrou e precisou tirar mais alguém da atividade, a atriz escolheu Stéfani, o que acabou gerando uma briga.

“Cara você tá se fazendo de vítima todo o tempo”, reclamou Lidi, aos gritos. Chorando, a ex-MTV disse que estava se sentindo sozinha no programa. Tays apareceu e tentou apartar a briga, pedindo que as peoas se acalmassem, mas os gritos recomeçaram. “Estou decepcionada mano”, lamentou Stéfani.

“Então fica decepcionada Stéfani, que saco”, reclamou a fazendeira da semana de A Fazenda. “Eu estou decepcionada. Eu dando minha cara a tapa, defendendo ela pras pessoas, ela vai na frente de todo mundo e diz que eu estou insuportável? Eu sou é trouxa”, comentou a ex-De férias com o ex.

Eita!!! Lidi e Stéfani brigam feio antes de atividade começar #AFazenda12 pic.twitter.com/6rAmz8JirK — Paulo Henrique Lima (@_pauloreal) December 7, 2020

Veja também sobre A Fazenda 12:

Mais briga? Raissa diz que reencontrou Luiza Ambiel