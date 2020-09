A Fazenda 12 quer ser o BBB 20? Veja as comparações

O BBB 20 foi um grande sucesso de público, a edição bateu recordes e foi comentada por famosos e anônimos durante toda a temporada. No caso de A Fazenda 12, será que acontecerá o mesmo? Até onde vão as semelhanças entre os realities?

A Fazenda 12 tem dado o que falar desde a estreia do programa, no começo do mês de setembro, mas será que o reality show rural conseguirá alcançar sucesso parecido com o BBB 20? Com participantes de nome de peso, como MC Mirella, Jojo Todynho e Biel, A Fazenda 12 tem sido comparada nas redes sociais com o reality global.

Confira:

1 – Sucesso em quadro de humor

O quadro do humorista Márvio Lúcio, o Carioca, em A Fazenda 12 fez barulho antes mesmo da estreia do programa. Quando foi anunciado nas redes sociais do reality show que o ator teria participação semanal, comparações não faltaram nas redes sociais. Alguns internautas disseram que a emissora de TV queria repetir o sucesso de Rafael Portugal no CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador do BBB).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Carioca vai ficar de olho que em cada movimento dos peões e aprontar muito nessa temporada. Vai ser HILÁRIO! 😂 Não perca a estreia de #AFazenda12 nesta terça (8), às 22h30, na @recordtvoficial pic.twitter.com/iq0RMZX9jU — A Fazenda (@afazendarecord) September 8, 2020

Gente eles vão fazer acho que parecido com o bbb que tinha o Rafael Portugal comentando no FAQ bbb, vai ser o Carioca na fazenda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Lucca🍉💥🍸🔗🍺 (@lucca_alvezz) September 7, 2020

Quadro do Rafael Portugal no bbb // quadro do carioca na fazenda #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/qQZ4x1SQZC — ℓicα ❾¾ ッ 📚 (@fallinxforyou) September 25, 2020

DE: Rafael Portugal

PARA: o Carioca copiou e ficou uma merdinha né #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/a59YNFJykq — ᴠɪᴛᴏ́ʀɪᴀ (@nasafools) September 25, 2020

2 – Personagens polêmicos – A Fazenda 12

Também houveram comparações entre a participação de Bianca Andrade, a Boca Rosa, e a de Biel e MC Mirella. Envolvida em polêmicas fora da casa, o BBB 20 foi um divisor de águas para Bianca, que conseguiu grande publicidade para sua marca e novos seguidores nas redes sociais.

Assim como Boca Rosa, Biel e Mirella tiveram seus nomes envolvidos em controvérsias. Parte do público de A Fazenda 12 comparou a participação das três personalidades nos realities, argumentando que o cantor e a funkeira também buscar limpar suas reputações.

Incrível q o Biel entrou na fazendo igual a Bianca no bbb, pra mostrar q tinha mudado, um novo ser humano e blábláblá. Não deu duas semanas e eles mostraram exatamente qm são. #AFazenda12 — Oh Juliana (@juoeiras) September 23, 2020

Pq o povo tá surpreso com a escrotisse do biel? O cara é a maior caçamba de lixo desde de sempre e o povo surpreso agora? Kkkk é tipo boca rosa, não tem como esconder a personalidade lixo num reality — nat (@natidalpiva) September 22, 2020

Acho que a Mirella quando sair da fazenda vai ser obrigada a se moldar por conta do público que ganhou com essa fazenda. E assim ela será oficialmente a nova Bianca Andrade/Boca Rosa — 🅓 🅔 🅑 (@LittlegirlK) September 21, 2020

3 – Como ficou o isolamento social em A Fazenda 12?

Quando a pandemia do novo coronavírus começou, o BBB 20 já estava em andamento, por isso a produção precisou correr com alternativas que fizessem o programa continuar no ar, porém com segurança. Para as festas, não houveram mais convidados musicais presenciais, então o reality começou a exibir lives exclusivas de artistas musicais em casa, como Ivete Sangalo, Ana Vitória, Chitãozinho e Xororó e até a britânica Dua Lipa.

Na festa “Shippados”, A Fazenda 12 seguiu o mesmo formato e exibiu a live show do sertanejo Felipe Araújo para os confinados.

Os peões estão animados com as participações especiais da #FestaAFazenda! O Mion já se despediu e ficamos por aqui… Mas se quiser ver mais de #AFazenda12 já sabe, né? 😍🔥 Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/UDwneVKi8t — A Fazenda (@afazendarecord) September 26, 2020

4 – Mulheres se unem contra peões – A Fazenda 12

Após a eliminação de JP Gadêlha, na última quinta-feira (24), algumas peoas conversaram sobre jogo e chegaram a conclusão que a união é a melhor proteção contra os votos masculinos da casa.

Nas redes sociais rolaram especulações se a união feminina em A Fazenda 12 será forte como no BBB 20, que teve uma final apenas com participantes mulheres. Além disso, durante várias semanas do reality show comandado por Tiago Leifert, homens foram eliminados continuamente.

Gente a fazenda 12 vai funcionar assim, VAMOS ELIMINAR ESSA GALERINHA AQUI IGUAL FIZEMOS COM ESCROTOS DO BBB, Vamos começar pela putinha dos machos, o Biel #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/aAm9iigXKu — Gui Abdalla (@Guiiabdala) September 25, 2020

JP sem dúvidas, vai ficar só mulher nessa fazenda igual foi BBB kkkk — RP music (@renatopedral) September 24, 2020

um amigo meu me mandou mensagem esses dias pra reclamar que a fazenda tá copiando demais a fórmula do BBB desse ano dos boys lixo vs mulheres e ele tá achando as brigas muito fora de tom por isso fica aí a #critica — Larissa M. (@larissajmar) September 23, 2020

5 – Comparação com triângulo amoroso do BBB

Durante a dinâmica “resta um”, que fez parte da formação da segunda roça de A Fazenda 12, Mariano escolheu salvar Tays em vez de Jakelyne, com quem vive um affair no programa. Na internet, o sertanejo foi comparado com Guilherme Napolitano, que no BBB 20 escolheu Gabi, sua namorada durante o confinamento, e Bianca, com quem flertou durante momentos do reality show, como sua “final ideal”.