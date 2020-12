A Fazenda 12: relembre as 11 melhores brigas da edição

Próxima quarta-feira (16) tem comemoração em A Fazenda 12! A última festa do reality show rural será com todos os participantes, isso mesmo, até os eliminados. Confinados em um hotel para evitar a contaminação do covid-19, ex-peões retornarão para a grande festa final do programa. Será que algumas rixas voltarão a ser assunto entre os confinados? Enquanto aguardamos a festança para ver se novas confusões acontecerão, relembre as melhores brigas da edição.

1 – Jojo e Biel discutiram durante e pós-formação de roça

Durante a formação da terceira roça de A Fazenda 12, Jojo Todynho disse que seu voto era em Biel, porém como o peão estava na baia e não podia ser votado, a carioca votou em outra pessoa, mas não sem cutucar o funkeiro: “ele [Biel] correu para a baia porque sabia que ia tomar voto da casa, porque não tem peito e disposição para bancar”. “Peito para que Jojo?”, rebateu o peão. “Você é um frouxo, você é um c****”, respondeu a dona do hit “Que tiro foi esse?”.

A dupla bateu boca não apenas durante a votação, mas também após. No retorno à sede, Jojo estava enfurecida, descontou sua raiva em uma garrafa de água e depois confrontou Biel. “Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra tu me chama”, gritou a peoa de A Fazenda 12.

“VOCÊ É UM FROUXO, VOCÊ É UM CUZÃO”

JOJO É A FODONA SIM DOA A QUEM DOER #afazenda pic.twitter.com/allSMWURcp — junior (@thisolado) September 30, 2020

o conceito do dia é a Jojo falando "agora o pau vai torar,se quer paz amém se quer guerra tu me fala" eu não canso de falar que quem faz esse programa é a Jojo e ela é sim a protagonista pic.twitter.com/28a64FnLNr — o.d.d (@_woeyas_) September 30, 2020

2 – Juliano invadiu quarto de A Fazenda 12

No mesmo dia que Jojo declarou guerra contra Biel, o confinamento foi marcado por outra grande briga, dessa vez entre Juliano Ceglia e Raissa. A acreana jogou creme em Juliano, Biel e Lucas Cartolouco, o que enfureceu o jornalista esportivo que invadiu o quarto da sede e partiu para cima da peoa ao gritos.

Tá rolando um surto coletivo! Raissa jogou creme nos meninos e todo mundo tá surtando! #AFazenda12 #afazenda #RocaAFazenda pic.twitter.com/XiwTM1U9MT — LeoDias (@euleodias) September 30, 2020

3 – Raissa partiu para cima de Carol

Carol Narizinho não gostou de um comentário de Raissa Barbosa. A acreana chamou a ex-Panicat de ‘patricinha’ em tom de brincadeira, mas o momento acabou rendendo uma discussão quando Narizinho rebateu os comentários de Raissa e disse: “a pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar”.

O comentário de Carol tirou Raissa do sério que partiu para cima da colega de A Fazenda 12, pulando vários camas até se aproximar do rosto da influenciadora digital. “Você está falando que não tenho cabeça?”, gritou Raissa.

4 – Luiza e Lidi brigaram por causa de balde

Um motivo inusitado gerou uma grande briga entre Lidi e Luiza em A Fazenda 12: um balde. A atriz da Record TV ficou irritada ao ver que Mc Mirella havia pegado baldes para esquentar água para o banho enquanto Luiza ainda trabalhava na área externa. Lidi confrontou a Mc dizendo que Luiza precisava dos baldes.

Mais tarde, Mirella confrontou Luiza para saber o que ela havia dito para Lidi, o que acabou gerando uma confusão entre as peoas. Aos gritos, Lidi e Luiza discutiram, a sexta eliminada de A Fazenda 12 acusou Lidi de tentar colocar Mirella contra ela. Durante a discussão, a paraense chamou a ex-musa da banheira do Gugu de ‘louca’.

Luiza fica pondo pilha e Lidi fica P da vida pq só tem um balde e começa a reclamar da Mirella. – Parte 3 – #AFazenda12 #MCMirella pic.twitter.com/TdzWbcZ1P6 — A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 7, 2020

PEGOU FOOOOGO ENTRE LIDI X LUIZA motivo: BALDE D’ÁGUA 🤷🏻‍♂️😂😂😂 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/d1vHv2NTBC — Sr. Reality ➡️ (@reality_sr) October 8, 2020

5 – Mirella, Luiza e Victoria confrontaram Raissa

Após uma reunião na casa da árvore, Mirella, Luiza e Vitória armaram ‘uma reunião de condomínio’ para por em pauta um comentário de Raissa. A reunião acabou saindo do controle, Raissa e Mirella precisaram ser seguradas e a gritaria tomou conta.

6 – Lidi chamou Mirella de vaca

Lidi e Mirella brigaram após uma punição tomada pela Mc, as duas armaram um barraco regado a gritaria, palavrões e xingamentos. Lidi chegou a chamar a colega de A Fazenda 12 de ‘vaca’, ‘mimada’, ‘ardilosa’ e ‘babaca’.

7 – Jake e Tays armaram barraco em festa de A Fazenda 12

Durante a festa High School, Jakelyne Oliveira e Tays Reis, melhores amigas no reality show rural, brigaram feio. Tays questionou a colega sobre um comentário de Biel, mas a miss discordou da baiana, dizendo que a amiga havia entendido errado a conversa. A confusão foi grande.

Olha a briga! As peoas discutiram por conta do que Jake disse ou não para Tays… Vem ver 🔥😶 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/fdoakIHOL0 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 28, 2020

8 – Luiza armou confusão por causa de musica do Raça Negra

Após ouvir Lidi e Tays cantarem a música “Tarde demais” do Raça Negra, Luiza Ambiel ficou furiosa. Ex-namorada do vocalista do grupo, a peoa de A Fazenda 12 acusou a dupla de tentarem provocá-la com a canção.

Após retornar à sede, a Fazendeira desabafa com as peoas sobre Lidi e Tays 🔥 Olha só! Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/b580WB018d — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 9, 2020

9 – Jojo atacou cachorro de Lidi durante votação de A Fazenda 12

Durante a formação da décima segunda roça da edição, Lidi e Jojo quebraram o pau. As peoas discutiram e Jojo chegou a falar do cachorro de Lidi, o Joaquim.

A atriz da Record se enfureceu com o comentário e chamou a carioca de ‘baixa’. A dona do hit “Que tiro foi esse?” respondeu ironizando: “sou mesmo, tenho 1 metro e 48 centímetros”. Depois de um tempo, Jojo pediu desculpas pelo comentário sobre Joaquim.

"O mundo não gira em torno dela", diz Lidi sobre Jojo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/q3WX7vigBC — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

A discussão entre Lidi e Jojo está longe de acabar 🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IqpauLdE0f — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Jojo aceita o voto de Lidi e admite que errou "na hora da ira" 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/B9s3Nb30OG — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

10 – Luiza lixou as unhas durante discussão

Na sexta formação de roça, Luiza debochou de Jakelyne Oliveira durante uma discussão. A sexta eliminada de A Fazenda 12 levou uma lixa de unha para a votação da noite e ignorou a miss.

BRIGA! Antes de Jake dar o seu voto na #RoçaAFazenda, a miss quis falar das atitudes de Luiza no jogo. E é claro que a discussão rolou no deck 😱🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/1nIbypTuDM — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

11 – Luiza brigou com Mariano em A Fazenda 12

Luiza e Mariano tiveram rixa durante um tempo no reality. Durante uma formação de roça, o peão falou sobre Luiza na hora de justificar o voto e a atriz não gostou. “Manda ele cuidar do camaro amarelo dele que ganha mais”, disparou a ex-participante.

