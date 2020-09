A Fazenda 12 vai ganhar novas tretas? Mion fala sobre jogo da discórdia

Será que vem mais fogo no feno por aí? O apresentador de A Fazenda 12 falou sobre como seria um jogo da discórdia com os confinados e o Jornal DCI te explica tudo.

A Fazenda 12 parece querer repetir o sucesso do BBB 20, e deve incorporar o “jogo da discórdia” ao game. Na noite desta segunda-feira (28), Marcos Mion foi ao Twitter para instigar os fãs do reality show rural, indicando que pode acontecer uma lavação de roupa-suja dentro do reality.

“Quem quer um jogo da discórdia, tipo um ferra peão, ao vivo, comigo lá no meio do tiroteio da um like”, comentou o apresentador na rede social.

O que é jogo da discórdia?

Jogo da Discórdia é (quase) sempre sinônimo de fogo no parquinho, ou melhor, no feno. Na edição história do BBB20, a dinâmica rendeu choros, discórdias e muitas emoções. Agora, o reality da Record pode querer repetir a receita global.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Porém Marcos Mion não confirmou se a dinâmica realmente acontecerá em A Fazenda 12. Em um tweet na madrugada de hoje, o apresentador alertou sobre o uso da palavra “anuncia”, que um veículo de comunicação utilizou para falar sobre o assunto.

“Não anunciei nenhum jogo da discórdia! Eu apenas usei meu Twitter, como sempre faço, pra movimentar, pesquisar e sacar o que o povo tá querendo pra passar pra direção! Não cabe a mim decidir nenhuma atividade e muito menos anunciá-la”, disse.

Quem quer um jogo da discórdia, tipo um ferra peão, ao vivo, comigo lá no meio do tiroteio da um like! — Marcos Mion (@marcosmion) September 29, 2020

O que o público achou da ideia em a fazenda 12?

O questionamento de Mion movimentou as redes sociais do público de A Fazenda 12. Muitos torceram para que o jogo realmente aconteça. Várias sugestões foram feitas ao apresentador.

meu deus por favor faça isso — 𝖑 𝖚 𝖕 𝖊 (@lupeboyx) September 29, 2020

essa fazenda precisa de um jogo da discórdia urgente, todos já criaram um rancinho, só não falam na cara, o jogo da discórdia ia fazer eles jogarem a merda toda no ventilador #ProvaDeFogo #AFazenda12 — gio. 🥣 (@oxegio_) September 29, 2020

Dica de jogo: joga uma frase que cada um falou e os peões tem que adivinhar qual deles disse aquilo. — keep my dolls inside diamond boxes (@ItsAnnyWithY) September 29, 2020

Sabe o que eu queria tb? Vale a pena ver direito! Hahahaha..com essa turma ia ser demais! — lyvia 🥣🎙🌻 (@lycomenta) September 29, 2020

O que é o jogo da discórdia?

Quadro muito conhecido do reality da TV Globo, BBB, o jogo da discórdia tem um tema diferente a cada semana. Geralmente, os confinados precisam escolher os participantes que se encaixam em perguntas feitas pelo apresentador, por exemplo: “qual a sua final dos sonhos? Quem é a planta da casa? Quem vai ser o próximo eliminado?”.

A Fazenda 12 é comparada com o BBB

O BBB 20 foi um sucesso, teve alta audiência e bateu recordes de votação. Nas redes sociais, A Fazenda 12 ganhou comparações com o programa global antes mesmo da estreia. Há quem diga que o reality rural tem seguido os passos do BBB, mas será mesmo que o objetivo da produção da Record TV é realmente repetir o sucesso do Big Brother Brasil? Se o jogo da discórdia acontecer, pode ser mais um indicativo de comparação.

Gente eles vão fazer acho que parecido com o bbb que tinha o Rafael Portugal comentando no FAQ bbb, vai ser o Carioca na fazenda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Lucca🍉💥🍸🔗🍺 (@lucca_alvezz) September 7, 2020

Quadro do Rafael Portugal no bbb // quadro do carioca na fazenda #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/qQZ4x1SQZC — ℓicα ❾¾ ッ 📚 (@fallinxforyou) September 25, 2020