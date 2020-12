A Fazenda 12: veja quanto cada peão já faturou no reality

Logo saberemos o nome do grande vencedor de A Fazenda 12, se não acontecerem mudanças, no dia 17 de dezembro. A final do programa se aproxima e alguém levará R$ 1,5 milhão para casa, mas já que só um participante irá receber o sonhado prêmio, isso não impede os peões de batalharem para faturar enquanto estão no confinamento, não é mesmo? Confira o que cada um já ganhou no reality show rural e como está a ‘poupança da fazendola’ dos participantes:

Biel ganhou carro no reality show

Na primeira semana de A Fazenda 12, os peões realizaram um jogo. Na dinâmica, os baús abertos pelos participantes tinham prêmios. Mc Mirella ficou R$ 10 mil, Jakelyne Oliveira R$ 3 mil, mas o grande prêmio foi parar na mão de Biel, que ganhou um carro novinho em folha.

“Isso aqui é da minha mãe Mion“, comemorou o funkeiro.

Tays Reis ganhou viagens de taxi

No sábado (5), os peões de A Fazenda 12 realizaram um jogo patrocinado pelo aplicativo ’99 taxi’. Tays Reis foi a grande vencedora da dinâmica e ganhou 999 corridas em cada categoria do aplicativo. A peoa também pode levar três colegas de confinamento para um almoço especial: Mariano, Biel e Stéfani Bays.

Lipe faturou R$ 20 mil em A Fazenda 12

No meio do mês de outubro, os peões de A Fazenda 12 realizaram o Tacobol, na dinâmica os participantes poderiam faturar até R$ 30 mil. Mariano, que na época era o fazendeiro, leu o informativo da produção que explicava as regras do jogo: “todos começam a atividade com R$ 30 mil, porém a cada rodada, em ordem alfabética, um peão desce ao deck de festas e escolhe de quem quer tirar dinheiro arremessando uma bola, que deve quicar em um tronco e cair em uma cesta. Cada bola que cair no cesto tira R$ 10 mil de alguém. O peão que receber três bolas no cesto em seu nome está eliminado e não desce mais para jogar. O último peão que sobrar com dinheiro leva o que sobrar em sua conta”.

O sortudo que conseguiu derrotar os colegas e faturar mais alto foi Lipe Ribeiro. O carioca terminou a atividade com R$ 20 mil.

Lidi ganhou R$ 10 mil de Lucas

Durante a nona formação de roça de A Fazenda 12, Lucas Maciel estava com o poder de uma das chamas em mãos. O peão precisava escolher dois colegas de confinamento, um para ganhar R$ 10 mil, e outro para ser o quarto roceiro. Lidi Lisboa foi a sortuda escolhida para levar o dinheiro.

Mirella levou R$ 20 mil

Na nona formação de roça de A Fazenda 12, Lidi não foi a única a ganhar um dinheirinho para a ‘poupança da fazendola’, Mirella também saiu da noite de votação com grana no bolso. Vencedora da Prova de Fogo da semana, a Mc escolheu ficar com a chama verde, que dava R$ 20 mil para um peão, se o participante escolhesse deixar a sede sem água encanada durante 48 horas. Mirella topou a falta de água e ficou com o dinheiro.

Juliano trocou voto por dinheiro em A Fazenda 12

Na sétima formação de roça da edição, Biel, que havia vencido a Prova de Fogo da semana, escolheu ficar com a chama verde. O funkeiro podia votar no lugar do fazendeiro Juliano Ceglia, se o jornalista esportivo trocasse seu voto por R$ 20 mil. Juliano aceitou a troca.

5 peões de A Fazenda 12 ganharam R$ 10 mil

Na dinâmica Ferradura Bolada, os peões se dividiram em duplas. No final da atividade, apenas um de cada dupla pôde faturar, a decisão foi feita entre os participantes e cinco peões receberam R$ 10 mil cada. Da dupla Jojo Todynho e Mariano, a funkeira levou R$ 10 mil. Entre Raissa Barbosa e Stéfani Bays, a acreana que faturou. Na dupla Lidi Lisboa e Biel, o funkeiro que levou o dinheiro. Entre Lipe Ribeiro e Mateus Carrieri, o ator ficou com os R$ 10 mil. Entre Jakelyne Oliveira e Tays Reis, a miss que faturou.

