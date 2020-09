Geleia: 4 receitas para vender e faturar uma grana extra

Empreender com pouco dinheiro é um grande desafio, já que o investimento é curto, mas a necessidade de ter um retorno rápido é alta. Entre umas das opções que podem servir a esse caso está a venda de geleia, uma vez que ela possui preparo simples. Além de não ser necessário comprar muitos ingredientes para produzi-la. Normalmente, a base da receita é fruta, água e açúcar.

Logo, se você gosta de cozinhar, essa pode ser uma ótima maneira de conquistar a tão sonhada renda extra. Aprenda com esse texto a fazer receitas de geleia não tão comuns e também, conheça alguns passos básicos para profissionalizar o seu negócio.

Geleia de jabuticaba

Em primeiro, uma receita com jabuticaba. Você sabia que ela é rica em zinco e por isso, fortalece o sistema imunológico? Confira o preparo dessa delícia brasileira!

Ingredientes:

1 litro de água

1/2 kg de açúcar refinado

1 kg de jabuticaba

Modo de preparo: primeiramente, higienize bem as jabuticabas. Depois disso, amasse-as com um pilão ou socador. Em seguida, transfira o conteúdo para uma panela e cozinhe-o em fogo baixo por 15 minutos. Logo após, peneire o que estiver na panela e retorne com o sumo para o fogão. Nesse momento, acrescente o açúcar e deixe cozinhar por uma hora em fogo baixo.

Por fim, tire o preparo do fogo e coloque-o em potes de vidro com tampa. Na sequência, é só deixar os recipientes resfriando na geladeira.

Receita de geleia de pimenta

Outra receita de geleia para vender e ganhar uma renda extra é a de pimenta. Ademais, a sobremesa faz sucesso ao acompanhar dadinhos de tapioca, que é um petisco que está em alta em bares e restaurantes da moda.

Ingredientes:

4 pimentas grandes dedo de moça (picadas e sem sementes)

1 maçã ralada (sem casca e sem semente)

1 xícara de açúcar

Limão espremido

1 dente de alho

1 pauzinho de canela

Pitada de sal

1/3 de xícara de água

Modo de preparo: inicialmente, coloque todos os ingredientes numa panela e misture. Quando ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 10 minutos. Em seguida, retire o alho e a canela e mantenha o fogão ligado até que o preparo esteja com a textura e o gosto da sua preferência. Esse último passo serve para que os ingredientes apurem.

Geleia de maracujá

Assim como a jabuticaba, o maracujá é um produto das florestas tropicais. O significado da flor da fruta é Paixão de Cristo. Por isso, ela é também conhecida como “Flor da Paixão”.

Então, que tal colocar um carinho a mais nessa receita de geleia, para vender e faturar renda extra? Dizem que na cozinha, o amor é o ingrediente chave para uma comida gostosa!

Ingredientes:

2 maracujás grandes

Açúcar

Água

Modo de preparo: primeiramente, parta os maracujás e retire a polpa. Na sequência, bata a polpa no liquidificador com dois dedos de água. Depois disso, coe o preparo e reserve.

Então, pegue a casca do maracujá e separe a parta branca da amarela. Para a receita, será utilizada a parte branca. Dessa forma, depois que as duas partes forem dividas, pique bem o lado branco e coloque para cozinhar com água. A medida da água é que ela precisa ser suficiente para cobrir o preparo.

Depois que essa parte branca estiver bem molinha, bata-a no liquidificador até que ela vire uma papa. Então, coloque-a numa panela com açúcar. A medida é uma xícara de açúcar para cada xícara de papa. Por fim, acrescente o preparo feito com a polpa do maracujá e mexa até que a mistura fique consistente.

Geleia de butiá

O butiá vem das palmeiras do gênero Butia. O fruto arrendondado e amarelinho é rico em potássio, ferro e vitamina C. Além das receitas de geleia, o ingrediente é comum em licores e vinhos.

Ingredientes:

2 kg de polpa de butiá

200 ml de água

4 kg de açúcar

Modo de preparo: em primeiro lugar, coloque o butiá e a água no liquidificador e triture. Na sequência, peneire o preparo. Em seguida, leve o suco ao fogo e vá, aos poucos, adicionando o açúcar. A geleia fica pronta, mais ou menos, depois de 10 minutos de fervura.

Como organizar a renda extra?

Apesar do passo mais importante ser preparar a geleia, se não houver um controle financeiro, não há lucro. Portanto, para faturar dinheiro com as receitas, é necessário organização das finanças.

Então, uma dica para saber quanto cobrar pelo produto é anotar todos os gastos com o preparo. Por exemplo, o valor dos ingredientes, da embalagem e até do gás que você gastou.

Em seguida, dê uma olhada na concorrência. Baseie o preço não somente nos valores gastos, como também no mercado da sua região. Pesquise em redes sociais quanto outras pessoas cobram por vidros de geleia caseira.

Dicas básicas de identidade visual

Outro passo importante para o sucesso dos seus vidrinhos de geleia é a identidade visual. Escolha uma cartela básica de cores e respeite esses tons na sua comunicação digital e física. Para te ajudar nisso, você pode conferir algumas sugestões de paleta no site Adobe Colors. Anote o código das cores que você escolheu. Dessa maneira, você tem arquivado quais são os tons exatos da sua marca.

Essas cores podem ser utilizadas num adesivo que você criará com o seu nome e o telefone, para colar na embalagem da geleia, como também em artes para redes sociais. Ou até, num cartão de visita.

Decoração das embalagens de geleia

Além das cores, outro cuidado que pode te colocar na frente no processo de vendas é a embalagem. Logo, capriche na decoração! Vale fazer uso de fitas, paninhos decorativos e outros mimos que combinam com o vidro da geleia.

Fonte: Tua Saúde, Significados