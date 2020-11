A Fazenda 2020: BBB que nada, reality parece está mais para ‘No Limite’

O reality show da Record TV está chegando na reta final do programa, e alguns peões já demonstram estar exaustos do confinamento rural. Exemplo é Lidi Lisboa, que disse diversas vezes que queria ir embora, ou seja, isso só prova que após muitas comparações com o ‘BBB’, a verdade é que A Fazenda 2020 parece mais uma cópia do ‘No Limite’.

A Fazenda 2020 vira cópia do ‘No Limite’

O programa já passou da marca de dois meses no ar, e o tempo pode ser um dos fatores para alguns peões já estarem esgotados. Lidi Lisboa é uma das participantes que não esconde a insatisfação em estar no confinamento rural. Diversos momentos ela chegou a dizer que iria sair do jogo, mesmo nunca tendo batido o sino – atitude essa que qualquer peão pode ter, caso queira sair. Outro caso parecido com o da Lidi, foi a estadia do jornalista Juliano Ceglia. Ele foi indicado pela fazendeira Jakelyne, após dizer que queria sair do programa por estar com saudades dos filhos. Na ocasião, ele praticamente pediu para estar na roça. Disse não para a prova do fazendeiro e foi direto para o público de casa votar, que decidiu atender seu pedido.

Após várias comparações com o ‘BBB’, A Fazenda 2020 pode estar se tornando uma cópia do reality ‘No Limite’, também da Rede Globo. Ou seja, mesmo com o sucesso da edição e os números de audiência ultrapassarem, ainda assim o reality é morno e sem muitos acontecimentos. E se os peões estão saturados com tudo, isso reflete no público que acompanha e consegue sentir o jogo.

Como era o reality da Globo?

‘No Limite’ foi inspirado no reality norte-americano chamado Survivor, da CBS. O apresentador era o jornalista Zeca Camargo, e os episódios eram exibidos aos domingos. A ideia era mostrar pessoas comuns confinadas, vivendo situações que exigiam resistência física e psicológica na disputa de um prêmio em dinheiro. O público pôde acompanhar de perto, tanto as provas quanto às tentativas de saber lidar com as diferentes de cada um.

Eram de 10 a 12 participantes numa ilha deserta, totalmente confinados. Cada um recebia um kit sobrevivência, que constava apenas uma machadinha e cantis de água. Divididos em duas equipes, os jogadores eram submetidos a testes de resistência, incluindo as famosas provas de “comidas nojentas”. ‘No Limite’ teve quatro temporadas transmitidas pela Rede Globo, com o último episódio ao ar em 2009.

BBB 20 X A Fazenda 2020

O BBB 20 foi sucesso e fez história no mundo dos reality shows. A edição foi a que bateu os maiores recordes durante uma eliminação e literalmente entrou para o Guinness Book ao receber 1,5 bilhão de votos. O paredão histórico eliminou Felipe Prior, que disputava a permanência com Manu Gavassi e Mari Gonzalez.

Além desse sucesso, tiveram alguns outros fatores que foram colocados em jogo na edição de número 20 do ‘BBB’, e que já foi apontado em A Fazenda 2020. Quando estreou com o quadro de humor de Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca, o público apontou como uma cópia ao sucesso do quadro de humor de Rafael Portugal, no ‘BBB20‘.

Outro acontecimento que pegou os peões e o público de surpresa, foi o anúncio da prova do fazendeiro de resistência. Jojo Todynho, Raissa Barbosa e Jakelyne Oliveira foram as participantes que estavam na disputa da noite. A prova teve quase duas horas e ao final, a Miss Brasil 2013 levou o chapéu. Mas, os internautas não curtiram muito ter que esperar o resultado. Muitos criticaram e até apontaram como sendo uma cópia do BBB, que é famoso em ter provas de resistência que viram a madrugada toda.