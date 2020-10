Roça formada e muito fogo no feno em A Fazenda 2020. Biel, Tays e Carol Narizinho estão na berlinda dessa quinta-feira (15) e puderam aproveitar o ao vivo para mandar recado aos fãs para ficar no programa.

A Fazenda 2020: Biel cita Racionais e alfineta Mariano em pedido para ficar no reality

Roça formada e muito fogo no feno em A Fazenda 2020. Biel, Tays e Carol Narizinho estão na berlinda dessa quinta-feira (15) e puderam aproveitar o ao vivo para mandar recado aos fãs para ficar no programa. Mas além de pedir apoio ao público, o momento também foi a oportunidade perfeita para dar aquela alfinetada aos colegas de confinamento. Vem ver!

A Fazenda 2020: Biel cita Racionais

Após ir para a roça de A Fazenda 2020, Biel fez sua justificativa para permanecer na casa e pediu o apoio do público. A funkeiro aproveitou e citou trecho da música “Homenagem à Dona Ana ;/ Meus Sentimentos!”, dos Racionais. Além disso, ele alfinetou Mariano, depois do cantor de “Camaro Amarelo” vetar sua participação na prova do fazendeiro, alegando que Biel era bom em provas. Assim, o peão foi direto para a berlinda, a sua 3ª em 1 mês de programa.

Para completar, Mariano foi quem ganhou a prova do fazendeiro desta quarta-feira (14).

Veja a justificativa completa de Biel em A Fazenda 2020

“Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta, mas a dona Ana fez de mim um homem e não uma puta! Não vou por caráter em jogo, não vou tirar amigo meu de prova, não vou fazer o que muitos fazem aqui”, disse.

Confira o recado de Biel, que pede o seu voto para permanecer no reality 🤠🔥💥 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/bAEwR2Rqd8 — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2020

Mariano e Biel em pé de guerra

Parece que Biel também não ficou muito feliz em ver o colega de confinamento como novo fazendeiro.

Olha a cara do Biel ao descobrir que Mariano é o novo Fazendeiro da semana #ProvaDoFazendeiro #AFazenda12 pic.twitter.com/Gfrza1hWyY — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 15, 2020

O funkeiro também afirmou ser melhor que Mariano nas provas, então entende porque foi escolhido para não disputar a imunidade.

"Eu fui três vezes melhor que ele", diz Biel sobre Mariano tê-lo tirado da #ProvaDoFazendeiro 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/va7CIqYoZ2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 15, 2020

Mais tarde, Mariano criticou Biel durante conversa na sala. “o guri tomou tanta pancada na cabeça e não aprendeu nada. Ou seja, tem muito para tomar ainda”, disse o cantor em A Fazenda 2020

"Tomou tanta pancada na cabeça e não aprendeu nada", diz o Fazendeiro Mariano sobre Biel 🤠 #ProvaDoFazendeiro 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/t1GzVXyBzj — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 15, 2020