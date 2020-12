A Fazenda 2020: Biel tirou Mateus da roça por amizade ou estratégia?

Na noite de ontem, terça-feira (8), a décima terceira roça de A Fazenda 2020 foi formada. Jojo Todynho, Mariano, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays acabaram se tornando os roceiros da berlinda. Mateus Carrieri conseguiu escapar por causa de Biel, mas a ação do funkeiro foi vista com desconfiança por alguns fãs do reality, assim como a dona do hit “Que tiro foi esse?”.

Biel salvou Mateus por estratégia no jogo?

Em conversa no quarto da sede de A Fazenda 2020, após a formação de roça, Jojo Todynho comentou com Lidi Lisboa e Stéfani Bays sobre sua percepção da atitude de Biel. “Se a gente está na reta final, falta uma semana para o programa acabar, você vai escolher entre fazer algo para retificar que você realmente tem uma rixa com a pessoa ou vai aceitar 20 mil? Vão falar: ‘nossa ele reafirmou que tem uma briga'”, disse a carioca

“Nem é que tem briga, é que: ‘ele te um coração bom, ele abriu mão do dinheiro para salvar o amigo’. Entendeu?”, avaliou Stéfani. “O olho do meu c* né, sou idiota eu?”, comentou Jojo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

E não foram apenas as peoas de A Fazenda 2020 que acharam a ação de Biel pensada como estratégia, na web, alguns fãs do programa opinaram que o momento não foi ‘de coração’, e que Biel teria salvado Mateus da roça para ‘pagar de bom moço’. O que você acha? Conte pra gente nos comentários.

Jojo com o sempre, lendo o jogo do Biel direitinho#AFazenda12 pic.twitter.com/ty9STzsdvl — W. 🏳‍🌈♋ (@welkon_) December 9, 2020

Abriu mão de 20 mil pra salvar o Mateus e pagar de bom moço pro público, acha que me engana? ( ainda colocou a jojo na roça , pronto biel vc comprou a brigar agora) este prêmio vc não levaaaa#RoçaAFazenda pic.twitter.com/cgk2AdnzvH — Diamante 💎 (@guilher80210243) December 9, 2020

O Biel salvando o Mateus pra ficar como o garoto bonzinho !#RoçaAFazenda pic.twitter.com/rAnFKA1x8D — Diemmili Zanola (@diemmili) December 9, 2020

Leia também: votação tensa gera briga até entre amigos; como foi a formação de roça

A Fazenda 2020 – Como foi o momento?

Vencedor da última Prova de Fogo de A Fazenda 2020, Biel abriu o lampião do poder durante a formação de roça e pôde escolher ficar com a chama vermelha ou verde. O peão optou pela verde e por isso podia escolher entre R$ 20 mil ou trocar um dos roceiros.

“Graças a Deus tenho saúde, sempre corri atrás, dinheiro a gente faz lá fora”, justificou Biel ao tirar o colega da roça de A Fazenda 2020. No lugar de Mateus, o funkeiro colocou Jojo Todynho.

Pelo Poder da Chama Verde, Biel recusa R$20 mil e troca Mateus por Jojo na formação da #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/SHSeXXzYBZ — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Vote nas enquetes de A Fazenda 2020 do Jornal DCI:

Quem deve escapar da roça e vencer a última Prova do Fazendeiro?

Mariano, Jojo, Lipe ou Stéfani, quem deve sair?