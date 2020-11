Ganhar dinheiro no Youtube e virar um youtuber famoso não é uma tarefa tão fácil quanto se acredita ser. Ao mesmo tempo em que a plataforma remunera os seus melhores usuários, ela impõe uma série de normas para que eles consigam se destacar. Então, para conquistar seguidores e conseguir muitos views nos seus vídeos, é necessário esforço e dedicação constante.

Alguns influenciadores digitais surgiram inicialmente nessa rede, antes de ganharem espaço em outras mídias sociais. Ou seja, o que para muitos é apenas um lazer, para outros isso é uma profissão ou mais uma fonte de renda.

Mas como se tornar uma estrela nesse meio e um bom produtor de conteúdo? Se viver da internet e ganhar dinheiro no Youtube for o seu sonho, confira aqui algumas dicas importantes. Aliás, descubra também quanto esse profissional recebe.

5 dicas importantes para ganhar dinheiro no Youtube

1. Ative as monetizações

Na própria plataforma é possível encontrar uma opção de monetização de vídeos, também chamado de Programa de Parcerias do Youtube. Mas, como ele funciona?

Ao monetizar o seu conteúdo, você receberá um valor sobre cada visualização ou clique nele. No entanto, para ativar essa função, o Youtube exige que você:

Produza conteúdos autorais

Passe pelos critérios impostos em relação ao engajamento, tipo de conteúdo e tamanho do seu canal

Tenha no mínimo 4 mil horas de vídeos assistidos nos 12 meses anteriores

Ou seja, se quiser ganhar dinheiro no Youtube, o produtor de conteúdo deverá estar atento a todas essas normas. Mas engana-se quem pensa que é necessário apenas isso para monetizar na plataforma. Conheça a seguir outras dicas para levar em consideração.

2. Exiba anúncios em seus vídeos

Essa é outra forma de ganhar dinheiro no Youtube. No entanto, os anúncios não são mais tão lucrativos quanto eram há um tempo atrás. Isso porque, as marcas passaram a reduzir a rentabilidade dos criadores.

A remuneração varia de acordo com a quantidade de visualizações. Sendo assim, a cada mil visualizações, são contabilizados os valores de US $1 a US $5 dólares e o Youtuber fica com a porcentagem de 50%.

Mas só lucram realmente aqueles criadores de conteúdo que são populares e possuem mais de 1 milhão de visitas. Você pode estar se perguntando se é possível chegar a essa quantidade de views e a resposta é sim.

Hoje existem alguns youtubers que possuem até mais de 1 milhão de visitas em seus vídeos e faturam muito com isso. Como exemplo temos o produtor de conteúdo Felipe Neto, com quase 8 bilhões visualizações e com faturamento de R$ 800 mil por mês.

3. Peça contribuições

Outra maneira não muito conhecida de ganhar dinheiro no Youtube é elaborar um conteúdo exclusivo e arrecadar dinheiro através de uma plataforma específica para isso. Também conhecido como mecenato digital, a contribuição estimula o público a apoiar o criador com os valores entre US$1 por vídeo ou também US$1 por mês.

Por isso, é muito importante que o youtuber conheça bem o seu público e entenda como aquele conteúdo pode fazer diferença nas suas vidas. Mas vale ressaltar aqui que o bom senso deve estar presente nessa forma de remuneração.

4. Redirecione o seu público e ganhe uma porcentagem sobre as vendas

Se você quer se tornar um blogueiro de moda ou de tecnologia e ganhar dinheiro no Youtube, essa dica talvez possa te interessar. É fundamental que você faça parcerias com marcas para que elas forneçam suas mercadorias para serem testadas por você.

O youtuber poderá colocar na descrição um link onde aquele produto pode ser comprado e se a venda for feita, ele recebe uma porcentagem. Essa forma de ganhar dinheiro no Youtube se utiliza também do marketing de afiliados. A diferença é que aqui o blogueiro irá falar abertamente sobre a marca, redirecionando o seu público para o site dela.

5. Produza conteúdo patrocinado – Melhor maneira de ganhar dinheiro no Youtube

Além do programa de afiliados, o blogueiro ainda pode produzir conteúdo para falar sobre os serviços ou produtos de determinada empresa. Todo o acordo deve ser feito previamente, assim o youtuber saberá exatamente quanto irá receber.

Mas antes de tudo, o ideal é que ele busque marcas que estejam com os propósitos alinhados aos seus princípios. Isso evitará dores de cabeça futuras para o profissional, como por exemplo, ele ter de fazer um material de qualidade duvidosa ou ser pressionado.

Como ocorre o pagamento no Youtube?

Agora vamos àquela parte que a maioria das pessoas devem estar curiosas para saber, que é sobre os pagamentos. Antes de tudo, o youtuber deve se cadastrar no AdSense, que é a plataforma de pagamentos e publicidade do Google.

Ele deve vincular o seu canal e acompanhar os seus recebimentos. Mas para transferir para outra conta, é necessário chegar ao valor de US $100. E sim, os pagamentos são feitos em dólar e há taxa para esse valor ser convertido.

Gostou do texto? Então conheça agora os youtubers com conteúdos para o público de baixa renda mais falados atualmente no Brasil.