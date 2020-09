Em publicação no Twitter, Bruna Marquezine ironizou um comentário sobre o excesso de confiança de Biel em “A Fazenda 2020”, e seguidores pediram para atriz fazer mutirão para tirar cantor do programa.

Bruna Marquezine também mostrou que está antenada em “A Fazenda 2020”. Em publicação no Twitter, a atriz ironizou um comentário com excesso de confiança feito por Biel.

Um espectador do reality da Record publicou um vídeo em que Biel se diz confiante caso vá para a roça, uma vez que tem “mil fãs” dispostos a voltar cem vezes para ele permanecer no programa.

“O Biel jurando que mil fãs mantém alguém em um reality show nacional”, comentou o internauta. “Ô, meu pai”, escreveu Bruna, em resposta.

Fãs pedem à Bruna Marquezine mutirão para tirar Biel

Depois disso, fãs de Bruna Marquezine pediram que, relembrando os tempos de BBB (em que se engajava em votações para ajudar a amiga Manu Gavassi), ela liderasse um mutirão para tirar Biel de “ Fazenda 2020”.

“Lenda, sei que não quer mais se envolver com isso, mas um mutirão só seu resolve a eliminação dele. Pensa com carinho, tá?”, pediu um seguidor. “Puxa mutirão ‘fora Biel’, Bruna, por favor. Nunca te pedi nada além do follow que nunca veio”, publicou outro. “Avisa para ele, Bruna Marquezine, o que é 100 mil votando 100 vezes”, brincou a seguidora.

Houve gente, no entanto, que não viu com bons olhos um possível envolvimento de Bruna em mais um reality. “Por Deus, não começa, eu te imploro”, pediu outra internauta.

Ô meu pai…. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) September 18, 2020

Biel tornou-se um dos protagonistas de “A Fazenda 2020”

Biel tornou-se um dos protagonistas de “A Fazenda 2020”. A edição do programa tem dado bastante destaque ao peão, que também mantém torcida grande nas redes sociais.

Aqui fora, entretanto, Biel já se meteu em várias polêmicas. Em 2016, por exemplo, viu sua carreira afundar após ser acusado de assédio por uma jornalista durante uma entrevista.

Biel deu um tempo na carreira e se mudou para os Estados Unidos. Lá, ele se casou com a digital influencer Duda Castro e os dois pareciam felizes nas redes sociais. Entretanto, no ano ano passado, Biel e Duda se separaram em meio a acusações de agressão por ambas as partes.

Biel aceitou participar de “A Fazenda 2020” para limpar sua imagem de “boy lixo” e encrenqueiro. Na estreia do reality show, o cantor chegou a ser rejeitado por alguns dos participantes, que não queriam se associar a uma pessoa “cancelada” pelo púbico. Foi indicado para a baia e vetado da primeira prova do fazendeiro. Depois disso, Biel conquistou a confiança de parte dos peões.