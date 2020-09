Falem bem ou mal, Biel tornou-se um dos protagonistas de “A Fazenda 2020”. A edição do programa tem dado bastante destaque ao peão, que também mantém torcida grande nas redes sociais. Mas Biel é um personagem controverso. Do auge do sucesso, em 2016, viu sua carreira afundar após ser acusado por uma jornalista de assédio durante uma entrevista para divulgar o novo álbum.

Não parou por aí. Biel deu um tempo na carreira e se mudou para os Estados Unidos. Lá, ele casou com a digital influencer Duda Castro e os dois pareciam felizes nas redes sociais. Entretanto, no ano ano passado, Biel e Duda se separaram em meio a acusações de agressão por ambas as partes.

Limpar a imagem em “A Fazenda 2020”

Biel aceitou participar de “A Fazenda 2020” para limpar sua imagem de “boy lixo” e encrenqueiro. Na estreia do reality show, o cantor chegou a ser rejeitado por alguns dos participantes, que não queriam se associar a uma pessoa “cancelada” pelo púbico. Foi indicado para a baia e vetado da primeira prova do fazendeiro.

Mas, se era para ser o rejeitado, a princípio, passou a virar o queridinho dentro do reality. Da mesma forma que passou a ser criticado, Biel ganhou seguidores e defensores fieis nas redes sociais. E conta com a ajuda dos próprios colegas de confinamento para alavancar a imagem.

Biel é elogiado na 1ª formação da roça de “A Fazenda 2020”

Durante a formação da primeira roça, na terça-feira (17), Biel foi elogiado por muitos dos peões em “A Fazenda 2020”. Cartolouco, por exemplo, disse que foi aconselhado antes de entrar no programa a se manter longe de Biel, mas afirmou que mudou o conceito a respeito do cantor assim que entrou na sede. “Ele me recebeu com sorriso no rosto. É meu melhor amigo aqui dentro”, afirmou o jornalista.

Outros peões também se mostraram surpresos positivamente com cantor dentro do programa. Porém, alguns deles não “compararam” o jeito de bom moço de Biel. Em conversa com Lucas Maciel, Stéfani Bays disse que não acredita no comportamento do cantor dentro do programa e acredita que ele esteja fazendo um personagem para limpar a barra com o público.

Desavenças e discussões

Biel se desentendeu com Luiza Ambiel logo na primeira semana de “A Fazenda 2020”. O climão se deu após Luiza chamar atenção do cantor sobre como alimentar as vacas. A ex-banheira do Gugu temeu que o peão estivesse colocando a comida no local errado, o que como resultado, acabaria em punição coletiva.

Biel não gostou nada da observação de Luiza e afirmou eu ela não precisava explicar, pois ele leu o manual de sobrevivência no programa. Irritada com a resposta, Luiza disparou: “Eu tenho idade pra ser sua mãe, não fale assim comigo”. Por outro lado, Biel ignorou a fala da peoa e seguiu fazendo a obrigação do dia. Os dois voltaram a discutir ao vivo, porém aparentemente se entenderam no dia seguinte.

Após roça, Raissa joga água em Biel

Após ter recebido oito votos na formação da primeira roça de “A Fazenda 2020”, Raissa Barbosa teve um ataque de fúria e discutiu com os homens da casa. Nervosa, ela chegou a jogar água em Biel, que não revidou. Depois, a modelo explicou para Luiza Ambiel os motivos que a levaram a tal atitude.

“Eu falei porque eu joguei água nele ontem? Porque eu tava conversando, não lembro o que eu estava falando, e olhei para a cara dele e ele fez aquela cara de…”, disse Raissa. “Dele quem?”, perguntou Luiza. “Do Biel”, confirmou ela.

Raissa continuou: “Ele fez uma cara de coitadinho, uma cara falsa, entendeu? Eu senti falsidade no olhar”. “Mas será que ele fez mesmo? Será que você não estava nervosa?”, questionou Luiza. “Quando eu sair (do reality) eu vou ver”, ponderou Raissa.

Se vai até o fim do programa, ninguém sabe, mas Biel deverá deixar sua marca em “A Fazenda 2020”.