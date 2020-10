A ex-Vingadora Tays Reis desabafou com a atriz Lidi Lisboa sobre estar se sentindo ‘cancelada’ pelas mulheres de A Fazenda 2020. No bate-papo, ela revela correr risco de ir para a roça por estar do lado dos homens.

Em dia de votação da roça em A Fazenda 2020, a participante Tays Reis parece estar preocupada em ser a mais votada para ir para a berlinda essa semana. Durante um bate-papo com Lidi Lisboa na baia, a ex-Vingadora desabafou sobre o fato de algumas meninas terem virado a cara pra ela. Vem ver como foi o desabafo todo.

A Fazenda 2020: Tays desabafa sobre ‘cancelamento’

Em um romance com o cantor Biel no reality A Fazenda 2020, Tays Reis ficou mais para o lado dos homens. Ou seja, a rivalidade homem x mulher é nítido no jogo. Sendo assim, quem opta por estar no ‘grupinho’ masculino, não ganha tanta abertura estando com as mulheres na casa. O fato é que a ex-Vingadora parece estar incomodada com o ‘cancelamento’ dentro da casa.

De fato, há uma certa divisão entre homens e mulheres na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em A Fazenda 2020. Mas, em conversa com a atriz Lidi Lisboa na baia, Tays desabafou sobre o fato de ser puxada por uma mulher na votação da roça desta terça-feira (6), ao vivo, caso o fazendeiro Juliano Ceglia votar em uma mulher. “Se ele indicar uma mulher, elas vão me puxar, fato”, disse Tays.

Ainda em conversa com Lidi em A Fazenda 2020, Tays disse sobre estar se sentindo de canto, pelo grupo das meninas. “Eu até gosto delas, mas eles me bloqueiam velho, não tem jeito”, diz Tays Reis. Em seguida, Lidi dispara: “Te cancelaram”, e em seguida, a peoa concorda.

Assista!

"As meninas me cancelaram", diz Tays para Lidi! #ProvaDeFogo pic.twitter.com/XpmD8fCdvg — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 6, 2020

Tays Reis corre o risco de ir para a roça

A Fazenda 2020 consagrou Lucas Selfie como o dono do Lampião. Sendo assim, MC Mirella, Tays Reis, Lidi Lisboa ou Luiza Ambiel correm o risco de ir para à roça, na votação desta terça-feira (6). Nesse sentido, a pessoa que for mais votada pela casa, terá o poder de puxar alguém da baia direto para a berlinda.

Durante o bate-papo com Lidi na baia, Tays cogitou estar na roça desta semana. Além disso, segundo a Enquete A Fazenda 12, o percentual dos votos do público, mostra Tays em segundo lugar para ser puxado pelo peão que receber mais votos da casa. Sendo assim, ela tem 33% dos votos, contra a primeira colocada, Luiza Ambiel, com 35%.

A 4º formação da roça do reality A Fazenda 2020 acontece nesta terça-feira (6) às 22h30, ao vivo, pela Record TV.