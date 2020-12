A RecordTV convocou todos os eliminados de A Fazenda 2020 para retornarem à sede do reality show em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo. Segundo o site Notícias da TV, Luiza Ambiel, MC Mirella e Raissa Barbosa receberão destaque. Isso porque, as peoas participarão de ações, o que inclui uma prova especial valendo prêmios aos peões que ainda estão no jogo.

A produção de A Fazenda 2020 também prepara uma festa final com todos os peões reunidos. No entanto, os famosos já eliminados do reality show terão que ficar em um novo isolamento social em um hotel e realizar novos testes de Covid-19. A medida tomada pela Record acontece em meio à uma nova leva de casos de coronavírus em São Paulo. Assim, a emissora repete o isolamento de antes do início de A Fazenda 2020 em 8 de setembro.

A publicação informa ainda que o isolamento social dos famosos já eliminados de A Fazenda 2020 se dará já a partir do próximo sábado (5). A entrada das ex-peoas Mirella, Luiza e Raissa deve acontecer a partir do dia 11.. O reality show chega à final no próximo dia 17 de dezembro.

Saiba quem é o namorado que a Lidi tanto fala no programa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Reta final de A Fazenda 2020

Com apenas 9 participantes no jogo, A Fazenda 2020 chega à sua reta final com uma formação de roça que promete movimentar o reality. Na noite desta terça-feira (01), Mateus Carrieri, fazendeiro da semana, indicará um peão diretamente à roça. Logo em seguida, a casa votará entre os peões da baia para definir o segundo roceiro.

A roça ficará completa com o morador mais votado da baia escolhendo um peão da sede para ir à roça. Por fim, quem receber o poder da chama vermelha das mãos de Mariano, vencedor da prova de fogo, estará diretamente na décima segunda berlinda de A Fazenda 2020. Em tempo, o quarto roceiro terá o dever de vetar um dos pões da zona de risco da prova do fazendeiro que acontecerá nesta quarta-feira (2).