Jakelyne Oliveira se tornou um dos assuntos mais comentados do país na estreia de A Fazenda 2020.Fãs, compararam a semelhança da ex-miss Brasil com a atriz Bruna Marquezine. Mas não só. A internet também viu semelhanças com a atriz Agatha Moreira e a ex-bbb Manu Gavassi.

A modelo, que nasceu em Rondonópolis, Mato Grosso, e atualmente trabalha como digital influencer. A famosa de 27 anos também é ex-namorado do ator Henri Castelli – os dois romperam no início de 2020. O galã, vale destacar, está de volta ao ar na reprise da novela Flor do Caribe, a qual ele protagonizou ao lado de Grazi Massafera.

Jakelyne Oliveira ganhou fama nacional ao vencer o concurso de beleza Miss Brasil em 2013, onde representou o estado de Mato Grosso. O programa foi transmitido em rede nacional, pela TV Bandeirantes, sendo o assunto mais comentado do país. Veja as comparações em A Fazenda 2020:

Fique por dentro da programação de A Fazenda 2020

Jakelyne é uma fusão da Manu Gavassi com a Bruna Marquezine#AFazenda12 pic.twitter.com/PJ1QQwwMxw — Kayo Carrington (@KayoJovovich15) September 9, 2020

“Seria Jakelyne Oliveira a Bruna Marquezine da Record”



Não, migos, seria ela a Miss Brasil mais linda dos últimos 10 anos, top 5 do miss universo, empreendedora, modelo, engraçada e namorada do Henry Castelli a Jakelyne. — ᴹ ᵉ ˡ ⁱ ˢ ˢ ᵃ 🅴 (@reismelissax) September 9, 2020

Enquanto o povo diz que a Jakelyne Oliveira parece a BRUNA MARQUEZINE, eu estou aqui com medo de ser o retorno da JOSIANE (Agatha Moreira), filha da Maria da Paz.#AFazenda #AFazenda12 #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/wqDayYJJcK — Caio Medina (@caiomedina92) September 9, 2020

a Agatha Moreira é a cara da Jakelyne Oliveira que é a cara da Bruna Marquezine que é a cara da Manu Gavassi que é a cara da Dua Lipa que é a cara da — aí é que tá (@carolmarconi) September 9, 2020

De Miss Brasil até A Fazenda 2020

Jakelyne certamente foi um dos grandes destaques do Brasil no concurso Miss Universo nos últimos dez anos. Eleita a dona da beleza nacional em 2013, ela ganhou o passaporte para lutar pelo título global. No concurso, aliás, figurou no TOP 5, a melhor marca do país a última década.

No início do ano, a miss surpreendentemente colocou um ponto final no relacionamento com o galã de novelas. À época, Oliveira explicou em resumo que o isolamento social (em tempos de coronavírus) não foi a causa do término

“Quando decidi terminar, estava bem no comecinho do isolamento, se eu não me engano foi duas semana depois. Chamei ele para conversar, falei que tinha tomado essa decisão e foi bem tranquilo. Nós sempre fomos muito sinceros em relação ao outro. Ele super respeitou a minha decisão e seguimos amigos. O mais importante é isso, continuar o respeito e a amizade”, disse Oliveira, em entrevista à Quem.

Como assistir ao pay-per-view de A fazenda?

A décima segunda temporada do confinamento rural tem transmissão em tempo real (24 horas por dia) para assinantes do pay-per-view. O PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, disponibiliza o programa para o assinante de um pacote que custa R$ 12,90 e da direito a quatro perfis. Na prática, em uma mesma conta, quatro telas poderão sintonizar no pay-per-view de A Fazenda.

De acordo com a Record, o serviço de streaming também vai disponibiliza trechos do reality e as integras da TV. Além disso, o público, tem acesso as entrevistas com os eliminados da atração a cada semana de jogo.

Novidades em A Fazenda 2020

A nova temporada do confinamento rual terá o especial Diário do Mion. No quadro, a fim de trazer o público para mais perto do reality show, o apresentador registrará momentos dos bastidores e reflexões sobre os participantes. Entretanto, não foi confirmado a estreia. Aliás, o conteúdo especial e diário, serão disponibilizados nas redes sociais do programa e da Record TV.

Outra novidades é o quadro Sofazenda. Com o humor de Márvio Lucio, ou Carioca, a ação terá como cenário uma sala de estar. Aliás, a ideia da emissora é que o seu contratado acompanhe todos os desdobramentos do programa e os comente com humor e descontração.