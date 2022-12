Jakelyne Oliveira na novela Reis: ex-A Fazenda estreia como Maaca

Jakelyne Oliveira deu um novo passo na carreira e estreou na produção bíblica Reis, da Record TV. A ex-A Fazenda 2020 e Miss Brasil 2013 já havia aparecido nas telinhas antes, mas em participação bem pequena. Agora, ela interpreta a personagem Maaca, que terá importância na vida do rei Davi (Cirillo Luna)

Confira o cronograma da final da Fazenda 2022 em dezembro

Quem Jakelyne Oliveira interpreta na novela Reis?

Jakelyne Oliveira estreou como Maaca na novela Reis. A primeira aparição da personagem foi no capítulo do dia 1 de dezembro. A jovem estava em uma carruagem, quando foi atacada por um grupo de criminosos.

Desesperada, ela não desceu da carruagem, pois só o que conseguia escutar eram gritos de feridos. Porém, Maaca foi confrontada por um dos bandidos e ficou em perigo. No entanto, para sua sorte, a moça foi salva por Davi.

Todos da comitiva de Maaca foram mortos, a princesa foi a única a se salvar. Após o resgate de Davi, a moça revelou sua identidade e contou que estava a caminho do reino de seu pai, Gesur.

Após os vários agradecimentos de Maaca por ter sido salva, Davi a ajuda mais uma vez. Depois que o futuro rei de Israel separa uma quantidade de seus homens para levar a moça em segurança para casa, Maaca beija o guerreiro. "Eu não poderia ir embora assim sem te recompensar de algum jeito", comenta na cena.

Em seguida, a moça vai embora. Jakelyne Oliveira ganhou poucas cenas no capítulo, mas retornará ao folhetim em episódios futuros. Ela se tornará uma das esposas de Davi na trama.

Veja como foi o momento na novela:

Maaca beija Davi em forma de agradecimento #MorteDosFilhos pic.twitter.com/1UmBMQKhaG — Série Reis (@SerieReis) December 2, 2022

Jakelyne comemorou trabalho na TV

Esta não é a primeira vez que Jakelyne Oliveira aparece em uma produção das telinhas. Ela já deu às caras na série Dois Irmãos (2017), no entanto, em uma participação bem pequena. Esta é a primeira vez que a modelo tem uma personagem de destaque em uma novela.

No Instagram, em seu dia de estreia em Reis, Jakelyne publicou o vídeo de um trecho da produção e escreveu: "seja bem vinda Maaca. Pensei nesse momento tantas e tantas vezes, ainda mais nesses últimos dias que antecederam a estreia, mas absolutamente nada pode explicar o que estou sentindo agora. Ver a concretização de tanto esforço e dedicação, ver a Jake saindo de cena para dar espaço e vida à Maaca, foi indescritível".

A famosa continuou com os agradecimentos e também citou a preparadora que a auxiliou durante o processo de criação da personagem: "obrigada meu Deus pela oportunidade e à todos que fizeram parte disso de alguma forma, um obrigada especial para Nara Marques por todo profissionalismo, carinho e delicadeza comigo nesses meses de preparação, você foi/ é uma das peças fundamentais. Aaaaah, que felicidade, Maaca 'nasceu' agora quero ver todo mundo acompanhando e conhecendo essa personagem tão especial"

A participação da famosa na novela foi até parar nos trends topics do Twitter. O nome da personagem de Jakelyne Oliveira ficou entre os assuntos mais comentados da rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Maaca de Reis existiu na Bíblia?

Maaca existiu na Bíblia e não é uma invenção da produção da Record TV. Na história, ela era filha do rei do povo de Gesur e se casou com Davi. A princesa foi uma das 8 esposas que o rei teve ao longo da vida.

Durante seu casamento com o monarca, ela deu a luz a dois filhos, Absalão e Tamar. Inconsequente, Absalão é conhecido na Bíblia por se rebelar contra o pai e acabar morto por Joabe.

*História de Maaca foi consultada na Bíblia Online - Almeida Corrigida Fiel e os artigos de estudo do Bíblia do Cristão.

Leia também

Travessia - O que aconteceu com Alexandre Nero na vida real?