A Fazenda 2020: Jakelyne volta da berlinda e é a nova fazendeira

Na noite desta quarta-feira (29), aconteceu mais uma Prova do Fazendeiro do reality A Fazenda 2020. Marcos Mion foi quem comandou a disputa que teve apenas um vencedor. Como resultado, Jakelyne Oliveira levou a melhor e conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeiro da semana. Com isso, a Miss Brasil 2013 se livrou da roça.

Agora, Victória, Lipe e Tays terão que convencer o público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020: Jakelyne é a nova fazendeira

A modelo contou com muita sorte e levou a melhor na prova do fazendeiro.

Para a prova, cada peão deveria soltar uma bola no braço mecânico, que encaminharia para um dos cestos com numeração entre 1 e 3. Dependendo do cesto que a bola caísse, uma carta seria retirada com um determinado comando. As opções incluíam retirar pontos de outros peões, lançar a bola mais de uma vez ou perder a vez, por exemplo.

Em seguida, o peão deveria lançar a bola com a intenção de acertas uma das caçapas, que estão numeradas com pontos de 50 a 150. A prova possuía 4 rodadas.

Tays foi a primeira a jogar e permaneceu na liderança na maior parte da prova. Lipe também começou bem, mas perdeu todos os seus pontos apesar da rápida recuperação ainda na mesma rodada. Jakelyne, entretanto, não teve tanta sorte na maioria das suas jogadas, tendo inclusive perdido sua vez na primeira rodada.

Na terceira jogada, porém, Jake tirou a sorte grande e teve a oportunidade de multiplicar seus pontos na rodada por 2, ultrapassando os outros dois competidores.

A última e quarta rodada foi decisiva: primeiro, Tays precisou tirar 100 pontos de Jake e passar para Lipe. Em seguida, a competidora de A Fazenda 2020 conquistou 100 pontos. Já na vez de Lipe o comando dizia para que os pontos da jogada fossem multiplicados por 3 e repassados para outro peão. Entretanto, a bola lançada não atingiu nenhuma caçapa e, por isso, não houve pontuação.

A jogada mais importante e que decidiu o fazendeiro da semana em A Fazenda 2020 foi de Jakelyne, que conseguiu 150 pontos na jogada e venceu a prova. Assim, ela é a nova fazendeira da semana.

O placar final foi:

Tays com 450 pontos

Lipe com 300 pontos

Jakelyne com 500 pontos

Como foi formada a 7ª roça?

A formação da 7ª roça em A Fazenda 2020 foi tumultuada, como de costume. O primeiro roceiro foi indicado por Biel após a abertura do poder da chama verde, que dava ao funkeiro a chance de ‘trocar’ de lugar com o fazendeiro Juliano. Biel indicou Lipe Ribeiro.

Pelos votos da casa a peoa a ocupar o segundo banquinho da eliminação em A Fazenda 2020 foi Victória, com seis indicações. A modelo puxou Jake da baia sob a justificativa de que a miss nunca havia estado em uma roça. Em seguida, durante o jogo do resta um, quem ocupou o 4º e último banquinho da eliminação em A Fazenda 2020 foi Tays.

Entretanto, mais uma vez o poder do lampião mudou o rumo do jogo, e Victória pôde trocar o roceiro por qualquer outro peão que não fosse o fazendeiro da semana. A escolha da modelo foi tirar Tays e colocar Raissa no lugar.

Com total de 6 votos pela casa, a segunda roceira foi Victória Villarim.

Reviravolta após fraude de Biel

Durante a transmissão ao vivo da formação da roça, os fãs de A Fazenda 2020 no Twitter subiram a hashtag CANCELA O PODER após Biel ser visto repassando informações sobre o poder da chama verde para Victória, atitude proibida pelo programa.

Na ocasião, Marcos Mion informou que não havia sido constatada nenhuma irregularidade e que o poder seria mentido. Porém, na tarde desta quarta-feira (28), o apresentador retomou o contato com os peões para informá-los de que a produção de A Fazenda 2020 havia confirmado a fraude e que Biel teria, sim, repassado informações a Victória. Com isso, o poder foi anulado e Tays voltou para a roça, livrando Raissa.