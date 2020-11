A Fazenda 2020: Jojo ignora ‘tema Anitta’ em conversa com Mirella

Na noite de sábado, Mirella e Jojo Todynho brincaram de entrevistar um a outra em “A Fazenda 2020″, e foram revelando as referências para shows e figurinos. A MC chegou a citar Anitta como uma das referências, o que fez ressurgir o boato de que a cantora do hit “Que Tiro Foi Esse” cortou a relação com a “patroa”.

“Aceito opiniões, mas prefiro eu procurar referências lá de fora e mandar a pessoa fazer [as roupas que usa em seus shows]. Fico no Instagram da J.Lo, da Shakira, Nicki Minaj principalmente. Anitta também eu cato os bagulhos dela. Ela posta uns looks babados”, afirmou Mirella em A Fazenda 2020.

Sem embalar o assunto de Anitta, que era considerada uma pessoa muito próxima da peoa, Jojo contou apenas sobre seu novo figurino. “Mandei fazer um macacão para um clipe que ainda não usei. A minha bunda fica do lado de fora”, disse.

Jojo e anitta não são mais amigas?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os rumores de que Jojo e Anitta não são mais amigas não começaram ontem. Para quem não lembra, as duas teriam se desentendido por causa de fofocas. De acordo com o jornalista de celebridades Gabriel Perline , a cantora de “Vai Malandra” desconfiava que Jojo era responsável por vazar informações sobre sua vida para a imprensa.

“Anitta estava desconfiada de que Jojo estivesse vazando para a imprensa algumas fofocas de sua vida pessoal e fez um teste com a ex-amiga: inventou que estava grávida e a convidou para ser madrinha da criança”, disse. E ainda afirmou: “Em menos de uma hora, Anitta recebeu o telefonema de uma jornalista, que queria checar a suposta gravidez. Foi quando Jojo Todynho caiu na armadilha da poderosa. E a amizade nunca mais foi a mesma”.

Anitta torce para Jojo em A Fazenda 2020

Apesar dos boatos, Anitta afirmou assim que o programa começou, em setembro, que estava torcendo por Jojo em A Fazenda 2020. Por meio de seu Instagram, a cantora rebateu a notícia de que estava brigada com Jojo Todynho.

Anitta saiu em defesa da Jojo após o comentário nojento do Cartolouco. #AFazenda pic.twitter.com/kuY2edrgqd — emer (@emerzou) September 10, 2020

https://youtu.be/xTKho-lhRVQ