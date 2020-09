Jojo Todynho é a principal aposta da produção para a nova leva de episódios do programa. Reality show estreia hoje, às 22h30 na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Revelamos 7 motivos para assitir a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’.

A Fazenda 2020 estreia nesta terça-feira (8), às 22h30, na Record TV. A apresentação fica por conta de Marcos Mion. Ao todo, serão 20 participantes disputando o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão. Entretanto, três nomes já estão mais que confirmados para a disputa. E o primeiro deles foi o da cantora Jojo Todynho, de 23 anos.

Jordana Gleise de Jesus Menezes, a intérprete do hit “Que Tiro Foi Esse?”, a principal aposta da produção para a nova leva de episódios do programa. Por isso, reunimos 7 motivos para você não perder Jojo Todynho em A Fazenda 2020.

7 motivos para acompanhar Jojo Todynho em A Fazenda 2020

Antes de mais nada, Jojo Todynho é daquele tipo de pessoa que não leva desafora pra casa, ou seja, a estreia da cantora no reality vai garantir ao público, muito barraco, confusão e gritaria. Afinal de contas, ela ficou famosa ao se destacar em um videoclipe da cantora Anitta.

1. Jojo Todynho é amiga de Anitta

Jojo ficou famosa após estrelar com Anitta o clipe “Vai Malandra” em 2017. Ela começou a fazer sucesso nas redes socais e conquistou o humor de famosos, como Giovanna Ewbank e Simone e Simaria, ao postar vídeos engraçados, falando sobre temas cotidianos de forma debochada, que só ela sabe. Mas, foi no clipe que ela ficou realmente conhecida pelo público.

Assim como o sucesso de seguidores no Instagram, acumulando quase 10 milhões, no YouTube, o hit já ultrapassou a marca de 400 milhões de visualizações. Na época de estreia, o clipe atingiu a lista dos 10 clipes mais vistos da plataforma.

Clipe ‘Vai Malandra’ com Anitta

2. Sincerona

Nascida em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, a cantora de 23 anos promete agitar o reality rural. Famosa por falar o que pensa sem olhar a quem, Jojo leva para fazenda a jeito sincero de ser, não levando desafora de ninguém e falando o que pensa. Com isso, a expectativa do público é grande, afinal, o povo quer ver fono no feno, como diz Marcos Mion.

Nas redes sociais, o jeito espontâneo vem conquistando ainda mais os fãs, uma vez que ela não perde a oportunidade de mandar uma indireta bem direta, quando está incomodada com algo, ou alguém específico. Exemplo disso, foi as tantas vezes que Jojo criticou os participantes do reality ‘BBB 20′, até colegas de profissão, como o funkeiro MC Gui, que na época ele foi detonado após debochar da aparência de uma criança, em sua viagem para a Disney.

3. Jojo Todynho não abaixa a cabeça

Por onde passa, Jojo causa alvoroço nas pessoas e isso pode converter em memes na internet. Seja uma foto, uma frase ou até mesmo seu corpo. Mas, nem sempre essas ‘brincadeiras’ são legais. Na maioria das vezes, os memes são de fotos publicadas no Instagram. No entanto, isso não parece ser algo difícil para ele. Com popularidade alta, ela rebate qualquer que tenha sido o meme que não lhe agrada, e em algumas situações, ela até compartilhá, já para rebater o hater de plantão.

4. Seu hit conquistou todo mundo

O famoso hit ‘Que Tiro Foi Esse?‘, não só rendeu bons frutos para a cantora, como também conquistou os fãs e alguns famosos. A música lançada em 2017, foi retratada em meme na web. Famosos como Luciano Huck aderiram a famosa ‘cena’, de se jogar no chão ao som de um ‘tiro’. Na redes social, o apresentador publicou um vídeo onde aparece ao lado dos filhos, e ao fundo, o hit de Jojo Todynho.

Hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ conquistou famosos como Luciano Huck

5. Estrela de TV

A funkeira é sucesso por onde passa. Ela roubou a cena no set de gravação da novela ‘A Força do Querer’, da TV Globo. Icône dos comentários na web, a carioca apareceu no penúltimo capítulo da trama, e arrancou gargalhadas ao interpretar a personagem, ex-mulher do traficante Sabiá, interpretado pelo Jonathan Azevedo.

6. Causas sociais

Assim como não leva desaforos pra casa, por outro lado, a funkeira se preocupa com o próximo. Com ajuda de outros famosos, ela ajudou moradores de Realengo e da Comunidade Vila Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, após sofrer danos causados pelos fortes chuvas no começo do mês.

7. Jojo Todynho que se aposentar aos 25 anos

Quem não queria se aposentar aos 25 anos? Pois é, Jojo Todynho revelou anteriormente durante uma entrevista, que tem planos de se aposentar mais cedo que a maioria dos brasileiros. A carioca declarou no programa da Rede TV!, que pretende encerrar a carreira aos 25 anos.

Na declaração, ela disse: “Eu pretendo, mas o futuro a Deus pertence. A gente faz planejamento, mas quem sabe da nossa vida é Deus. Mas eu trabalho pra isso, ralo desde os 12.”