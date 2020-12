A Fazenda 2020: Mion faz discurso em homenagem a Pedro Bial

No madrugada desta sexta-feira (4), teve mais um programa ao vivo de eliminação do reality A Fazenda 2020. Contudo, para a surpresa dos telespectadores e dos roceiros, o apresentador Marcos Mion resolveu fazer um discurso em homenagem ao apresentador Pedro Bial e até trocou o nome “Big Brother Brasil” por “O grande irmão”.

Antes de mais nada, a 12ª eliminação do reality da Record TV revelou Jakelyne Oliveira como a nova eliminada do programa. A Miss Brasil 2013 recebeu apenas 27,20% dos votos. Na roça também estavam Jojo Todynho ( 39,28%) e Biel (33,52%). A noite também foi especial em questão de porcentagens de votos. O grande destaque ficou na votação do público, que bateu recorde de todas as roças da edição, com mais de 896 milhões de votos.

Discurso de Mion em A Fazenda 2020

Como de costume, Mion sempre faz um discurso empolgante para a grande noite de eliminação. Na décima segunda roça, ele resolveu quebrar ‘regras’ de não falar de outras emissoras ao citar o ex-apresentador do ‘Big Brother Brasil’, Pedro Bial. Em suas palavras ditas no ao vivo, Mion citou parte da fala de Bial no paredão de Siri e Alemão. Claro, com todo cuidado, ele evitou ao máximo citar o nome do programa, assim como, da emissora Rede Globo.

“Paredão de Alemão e Siri, pode sair qualquer um, mas quem está na casa ficará com a presença da ausência…Dito pelo Pedro, aquele que estava antes de nós, Bial”, disse o apresentador da Record TV.

Confira o trecho em que Pedro Bial faz o discurso do paredão em que eliminou Anamara.

Eu to gritando que o Mion citou o discurso iconico do Bial na eliminação da Anamara#eliminacaoafazenda pic.twitter.com/W2Shaa37T0 — isaq (@ManiaRealitys) December 4, 2020

Não é de hoje que essa edição está sendo de alguma forma comparada com o reality da BBB. Vale relembrar, que logo no início do programa, a participante Luiza Ambiel [já eliminada do jogo] trocou o nome de Mion, por Bial em uma formação de roça ao vivo. Logo depois do ocorrido, a internet foi à loucura com memes da agora, ex-peoa de A Fazenda 2020.

"Paredão de Alemão e Siri, pode sair qualquer um, mas quem está na casa ficará com a presença da ausência…Dito pelo Pedro, aquele que estava antes de nós, Bial." (Mion) REFERENDAR O MESTRE E O MELHOR REALITY É JUSTO. #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/vTU6yFYmlS — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 4, 2020

O Mion falando do "Pedro bial" kkkkkkkk da vontade né Record #AFazenda12 pic.twitter.com/WfIVKfIHZX — kamyy (@kamily_zanchett) December 4, 2020

o Mion citando o Bial 😭😭😭😭😭 uma apresentador de vdd faz falta né #EliminacaoAfazenda12 pic.twitter.com/1GsSrkPs2Q — julia (@kcclmjh) December 4, 2020

Jakelyne é a 12º eliminada do jogo

A Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, de 27 anos, deixou o programa com 27,20% dos votos. Ela disputava a décima segunda roça com Jojo Todynho e Biel. Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Jojo Todynho ( 39,28%) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, a funkeira retornou à sede e foi recebido pelos colegas de confinamento. Por fim, foi anunciado o 12º participante eliminado da edição, e Biel (33,52%) conseguiu levar a melhor contra Jakelyne Oliveira, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020.

https://twitter.com/afazendarecord/status/1334697432307933190