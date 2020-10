A Fazenda 2020: na briga entre Biel e Mariano, quem é vilão ou mocinho?

Biel e Marinho declararam guerra após a última formação de roça de A Fazenda 2020. O sertanejo vetou o funkeiro da Prova do Fazendeiro e o clima pesou.

Na última terça-feira (23), a quinta roça de A Fazenda 2020 foi formada. Mariano e Biel se desentenderam após o funkeiro ser vetado da prova pela liderança da semana e uma rivalidade surgiu entre os peões. Entenda:

Como começou a guerra entre Biel e Mariano em A Fazenda 2020?

Biel, Mariano, Tays Reis e Carol Narizinho foram os participantes que ocuparem os banquinhos de roceiros na quinta formação de berlinda da temporada. Como o sertanejo foi o quarto participante de A Fazenda 2020 a se tornar roceiro da semana, por meio da dinâmica do “resta um”, teve a oportunidade de escolher o peão que seria vetado da Prova do Fazendeiro. Mariano decidiu tirar Biel da prova, o que acabou resultando em atritos no reality show rural.

🗣BIEL VETADO🗣

Mariano, que foi pra roça por ter sobrado no resta 1 vetou Biel da prova de amanhã para concorrer ao cargo de Fazendeiro.

Assim, Biel está automaticamente na roça!

Gostaram?! #RoçaAFazenda#AFazenda12#AFazenda pic.twitter.com/XSiWeMapCG — Reality Sou (@RealitySou1) October 14, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jakelyne, Mariano e Biel discutiram

Biel ficou indignado pelo veto, pois considerava ser próximo de Mariano no confinamento. Durante a madrugada de quarta-feira (14), o funkeiro acabou discutindo com Mariano e Jakelyne Oliveira por causa da formação de roça. O peão conversava na cozinha de A Fazenda 2020 quando a miss disparou: “Gabriel, quer falar, fala na cara. Fica aí resmungando, coisa chata essa. Quer conversar, senta e conversa igual homem. Vai ficar reclamando aí falando para os quatro ventos?”.

“Vou conversar quando eu quiser, então fica na sua aí”, disse o participante de A Fazenda 2020. Os dois continuaram batendo boca e Biel falou sobre como se sentiu traído: “me surpreendeu muito mano, pra c******. Estou sem reação”. Mariano, que estava sentada ao lado da modelo, também se envolveu na confusão: “fui humildemente falar com você, a gente tem 15 segundos para pensar num negócio e fazer. Estou humildemente falando para você que o Lucas acabou de me dar uma perspectiva diferente, que eu não tinha pensado”.

Biel não quis saber de papo com o cantor, disse que tinha que terminar de cozinhar para comer antes de ir para a baia. Mariano tentou continuar o assunto, dizendo que gostaria de conversar com o peão, mas o funkeiro parou de falar no assunto e engatou um papo com Lucas Maciel.

Biel alfineta Mariano

Mariano ganhou a Prova do Fazendeiro da semana. Na disputa pelo chapéu, ele venceu Carol Narizinho e Tays Reis. Quando o trio retornou para a sede, o apresentador Marcos Mion pediu que os três roceiros justificassem sua permanência em mensagem ao público de A Fazenda 2020.

Durante seu discurso, Biel aproveitou para alfinetar Mariano. “Já dizia Mano Brown: ‘dinheiro é bom sim, quero sim, se essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem e não uma p***’. Então não vou por caráter em jogo, não vou tirar amigo meu de prova, não vou fazer o que muitos fazem aqui”, disse o peão de A Fazenda 2020.

Confira o recado de Biel, que pede o seu voto para permanecer no reality 🤠🔥💥 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/bAEwR2Rqd8 — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2020

Biel diz que Mariano está com Jakelyne em A Fazenda 2020 por conveniência

Em conversa na área externa de A Fazenda 2020, Biel falou sobre o relacionamento de Mariano e Jakelyne no reality show rural e alertou Juliano e Luiza sobre os colegas de confinamento.

“Estão juntos porque é conveniente. Mariano já falou para mim que tem alguém lá fora. É só dar tempo ao tempo que as mascaras caem. Povo morre pela boca”, comentou o funkeiro, que completou: “e se proteja porque esse grupinho vai se virar contra você”.

Biel diz à Luiza que Mariano está com Jake "por conveniência" 💥 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/E4GdwHTAnQ — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2020

Mariano diz que Biel é seu primeiro atrito no meio artístico

O sertanejo conversou com alguns peões de A Fazenda 2020 sobre o comportamento de Biel. Mariano chegou a pedir desculpas à Jojo Todynho. “Jojo eu preciso te pedir desculpas porque você estava correta e eu falei: ‘não, dá uma chance'”, comentou o cantor.

Em outro momento do papo, o peão de A Fazenda 2020 também contou que Biel é seu primeiro atrito no mundo artístico. “Minha primeira inimizade no meio artístico, você acredita? 14 anos de carreira, primeira inimizade que faço”, disse.

Mariano pede desculpas à Jojo, dizendo que a peoa sempre "esteve certa" em relação a Biel 🤠 #ProvaDoFazendeiro 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ikxZOVNbLb — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 15, 2020

https://twitter.com/itxsjoao/status/1316586382740123648