A internet parou nesta terça-feira por conta de uma situação, no mínimo, inusitada. O público que acompanha A Fazenda 2020 ficou impressionado com a semelhança do rosto da peoa Luiza Ambiel com o do presidente da República Jair Bolsonaro.

Como isso aconteceu?

A situação foi percebida durante uma crise de choro de Luiza Ambiel. Isso porque a peoa havia brigado com Jojo Todynho por causa de um pote de doce de leite.

Instantes depois da discussão as duas peoas fizeram as pazes e, quando a funkeira foi consolar a estrela da banheira do Gugu nos anos 90, a grande semelhança entre Luiza Ambiel a Jair Bolsonaro foi notada.

Desde então, não se fala de outro assunto nas redes sociais. Houve até quem desconfiasse que a imagem se tratava de algum tipo de montagem, como a técnica do “deep fake”, que coloca o rosto de uma pessoa em outra.

No entanto – acreditem – a imagem é totalmente real e pode ser vista em uma publicação feita pelo Twitter da própria Jojo Todynho com imagens de A Fazenda 2020.

A Jojo explicando a questão do doce…😶#Afazenda12 pic.twitter.com/IVUwM23FkJ — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 6, 2020

O que rolou em A Fazenda 2020?

A briga entre Luiza Ambiel e a funkeira não foi exibida pelo PlayPlus, serviço de streaming que transmite A Fazenda 2020 24 horas por dia, na íntegra.

Apenas o começo da discussão entre a musa da banheira do Gugu e Jojo Todynho foi exibida.

Quem estava assistindo pôde ver que Luiza estava com um pote de doce de leite e uma colher, pronta para saborear a iguaria .

Também estava na cozinha a funkeira, que acabou chamando a atenção da atriz . Mas não foi possível entender qual a reclamação de Jojo.

Foi quando Luiza Ambiel respondeu: “Se eu não como uma colher desse, eu não vejo nunca mais”.

Jojo Todynho ainda respondeu algo para Luiza, que foi em ssua direção. Nesse ponto, as câmeras de A Fazenda 2020 são cortadas para outro ambiente e começaram a mostrar Lipe Ribeiro e Biel almoçando.

Ainda assim, era possível ouvir que a discussão prosseguia ao fundo. Essa não é a primeira briga entre os peões.

Passados alguns instantes, o serviço de streaming PlayPlus exibiu a atriz Luiza Ambiel na casa da árvore, chorando e compartilhando a situação que tinha acabado de passar com a peoa Victória.

“Eu estou muito chateada, com muita raiva e eu não vou comer mais”, disse aos prantos. Victoria ainda argumentou que Jojo deveria estar brincando, mas Luiza Ambiel prosseguiu dizendo que ela “estava falando sério, insistiu e falou na frente das pessoas”.

Tudo voltou ao estado normal depois, quando a atriz e a funkeira voltaram a conversar e Jojo foi consolar Luiza.

Veja, abaixo, algumas reações dos internautas sobre a semelhança entre Luiza Ambiel, peoa de A Fazenda 2020, e o presidente Jair Bolsonaro:

Poha velho só eu acho a luiza ambiel a cara do Bolsonaro? pic.twitter.com/LLEPbsi4q9 — J videotude (@marcoscopio) October 7, 2020

É impressão minha ou a Luiza Ambiel da a Fazenda 2020 parece com o Bolsonaro? pic.twitter.com/kwSW1Tv1C4 — Ge (@BaptistLima) October 6, 2020