A Fazenda 2020: Raissa ganha clipe funk e recria cena de creme na cara

Nesta segunda-feira (7), a ex-participante do reality A Fazenda 2020, Raissa Barbosa lançou seu primeiro clipe de estreia na plataforma do Youtube. Ela que está confinamento para retornar à final do reality, fez tanto sucesso no programa da Record TV, que até refez a icônica cena do creme hidratante no videoclipe, intitulado “Tropa da Raissa“. Vem ver.

O clipe onde mostra Raissa como protagonista, faz parte da música de Kaio Viana. O cantor compôs a canção para a ex-peoa, refazendo uma das cenas mais polêmicas da edição. No clipe, a modelo aparece jogando creme hidratante no rosto do dançarino, refazendo a mesma cena em que joga creme no rosto de Biel, Cartolouco e Juliano Ceglia, após uma formação de roça ao vivo.

Raissa lança clipe com cena de A Fazenda 2020

O momento marcante de Raissa Barbosa jogando creme em colegas de confinamento, aconteceu após uma formação de roça ao vivo. A peoa recebeu maioria dos votos e ‘roubou’ o centro das atenções dos participantes da casa. Ela surtou e jogou hidratante no rosto de Juliano Ceglia, Cartolouco e Biel. A Cena é umas das mais clássicas da temporada e com certeza já faz parte da história do programa. Aliás, o creme virou até objeto de exposição, de tanto repercussão que teve dentro e fora do jogo.

No clipe de ‘Tropa da Raissa’, a ex-peoa de A Fazenda 2020 refez a cena clássica no hit interpretado pelo cantor, Kaio Viana.

Veja:

O clipe já é sucesso e foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, no início da noite desta segunda-feira (7). A hashtag “Tropa da Raissa” foi o mais falado na rede social. Em seu perfil oficial, Raissa agradeceu aos fãs pelo carinho e apoio. “Estamos em primeiro lugar nos trends, que orgulho de vocês!”, escreveu.

Estamos em primeiro lugar nos trends, que orgulho de vocês!

Continuem com a tag TROPA DA RAISSA NO YT pic.twitter.com/saqVSIMASS — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) December 7, 2020

Logo após Raissa jogar creme em peões, o jornalista Juliano Ceglia entrou no quarto, onde estava a peoa e demais colegas de confinamento, para tirar satisfação. Todo alterado, ele seguiu em direção a Raissa e gritou diversas vezes a frase: “Você me respeita”. Ele ficou apontando o dedo para a modelo o tempo todo e Raissa não ficou calada. Em meio a confusão, que se tornou generalizada, a transmissão foi cortada. Pouco depois foi possível escutar que o jornalista afirmando: “Não vou te bater.”

Surto de Raissa

Tá rolando um surto coletivo! Raissa jogou creme nos meninos e todo mundo tá surtando! #AFazenda12 #afazenda #RocaAFazenda pic.twitter.com/XiwTM1U9MT — LeoDias (@euleodias) September 30, 2020

No reality A Fazenda 2020, a ex-peoa também já jogou água em Biel, chamou Lipe Ribeiro de ‘boy lixo’ e já protagonizou diversas brigas com colegas de confinamento.

