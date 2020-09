A Fazenda 2020: veja 7 momentos ‘full pistola´ de Jojo Todynho

O fogo no feno não para! Depois de uma madrugada conturbada em A Fazenda 2020, com direito a gritos, xingos e muito barraco, selecionamos alguns dos melhores momentos de Jojo Todynho no reality.

Jojo Todynho é o nome mais citado de A Fazenda 2020. A cantora não tem medo de falar o que pensa e por isso acabou se envolvendo em vários conflitos no programa. Após a formação da roça de terça-feira (29), a funkeira ativou o mood “full pistola”, e aí foi meme atrás de meme.

7 momentos em que Jojo Todynho em A Fazenda 2020

1 – Jojo golpeia garrafa em A Fazenda 2020

O barraco mais recente da carioca no reality show aconteceu na madrugada nesta quarta-feira (30). Após a formação da terceira roça do programa, a peoa arranjou uma forma de descontar a raiva.

2 – Jojo e Biel tretam durante votação

Durante a terceira formação de berlinda de A Fazenda 2020, a cantora disse que Biel fugiu dos votos da casa e o chamou de frouxo.

“VOCÊ É UM FROUXO, VOCÊ É UM CUZÃO”

JOJO É A FODONA SIM DOA A QUEM DOER #afazenda pic.twitter.com/allSMWURcp — junior (@thisolado) September 30, 2020

3 – Jojo declara guerra contra Biel

Durante o surto coletivo da madrugada, a participante declarou guerra contra Biel, seu desafeto declarado no reality show. Aos berros, a peoa comentou em direção ao funkeiro: “agora o pau vai torar. Se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala. Não suporto gente safada”.

o conceito do dia é a Jojo falando "agora o pau vai torar,se quer paz amém se quer guerra tu me fala" eu não canso de falar que quem faz esse programa é a Jojo e ela é sim a protagonista pic.twitter.com/28a64FnLNr — o.d.d (@_woeyas_) September 30, 2020

4 – Jojo não tem medo de mandar em ninguém em A Fazenda 2020

Irritada com peões que não cumprem suas tarefas na casa, a cantora comprou mais uma briga e ordenou durante discussão: “vai fazer a função que falei para você fazer ontem”. “Tá num spa?”, completou.

5 – Jojo fica pistola com brincadeira

A dona do hit “Que tiro foi esse?” se irritou com um comentário de Lucas Cartolouco no último domingo (27) e soltou os cachorros. O jornalista tentou justificar o momento como “piada”, mas a cantora não aceitou a explicação.

Jojo dando entretenimento discutindo com o Cartolouco e eu tô morrendo #AFazenda12 pic.twitter.com/PiEo7YfUMB — 𝐦𝐚𝐭𝐡. (@exileofnasa) September 27, 2020

6 – Mais uma treta entre Jojo e Biel

Biel não realizou sua tarefa de pegar água no poço de A Fazenda 2020 e Jojo Todynho não deixou barato. A cantora deu um esporro no funkeiro: “vai tomar no c*, vai se f****. De deboche comigo não. Estou com o cão hoje. Está de visita? Vai fazer visita na casa do c******”.

7 – Jojo defende Raissa

Durante uma das primeiras grandes discussões da edição, Jojo correu em defesa de Raissa Barbosa durante uma briga da modelo com Lucas Maciel.