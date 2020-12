A Fazenda 2020: veja a reação de Mariano após a eliminação de Jake

Jakelyne Oliveira teve menos votos que Jojo Todynho e Biel na décima segunda roça de A Fazenda 2020 e se tornou a nova eliminada do reality show rural da Record TV, na noite de ontem, quinta-feira (3). Mariano, namorado da peoa desde as primeiras semanas do confinamento, ficou triste com a saída da modelo, tentou abrir a porta da sala para se despedir, mas não conseguiu.

A Fazenda 2020 – Mariano tentou se despedir de Jakelyne

Na noite de quinta-feira (3), quando Biel passou pela porta da sala, Mariano aparentou estar em choque enquanto assimilava que a namorada Jakelyne havia sido eliminada de A Fazenda 2020. “Mariano completamente bagunçado entre um misto de emoções”, disse Marcos Mion.

Pouco depois, o peão tentou abrir a porta do confinamento para se despedir da modelo, mas não teve sucesso, pois a porta foi trancada assim que Biel entrou. Segundo as regras do programa, não é permitido que os participantes falem com os eliminados no deck de eliminação. Quando isso aconteceu, na eliminação de Lucas Maciel, os peões de A Fazenda 2020 foram punidos pela infração.

Veja a reação dos peões ao receberem Biel de volta à sede 🔥🤠 #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/7NgowUmwG9 — A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2020

Após a saída de Jake, Mariano vai até a porta conferir se consegue abri-la para se despedir da crush 😟💔 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/RUEqxggZxA — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 4, 2020

Mariano e Jakelyne continuarão juntos fora do reality?

Peão ficou triste com eliminação da namorada

Em conversa com Jojo Todynho, na sala de A Fazenda 2020, Mariano revelou estar chateado com a saída de Jakelyne. O sertanejo disse que estava bastante triste com o resultado da roça.

Durante a madrugada de sexta-feira (4), o peão permaneceu boa parte do tempo no sofá, em silêncio. Jojo então ficou próxima ao peão, puxando assunto.

Na manhã de hoje, sexta-feira (4), o sertanejo já aparentou estar melhor. Mariano saiu do quarto e foi até a área das aves para realizar a tarefa diária do trato dos animais. O peão de A Fazenda 2020 parecia mais animado do que na noite anterior e conversou com as galinhas, perguntando se elas estavam com saudade dele, que não ficava responsável pela tarefa de alimentá-las há algum tempo.

O Brasil quer saber! Mariano e Stéfani estão sofrendo com a saída de Jake da Fazendola? 🤔 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/xQKxuhXvhE — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 4, 2020

Jojo pergunta se Mariano está triste e o peão responde: "Muito, Jojo" 😞😞 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/Nd8hVoklvm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 4, 2020

Na sala, Jojo tenta cuidar de Mariano! Vem ver 🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/KkNo2Keoci — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 4, 2020

Bom dia, Mariano! O peão já realiza sua função nesta sexta-feira (4) ensolarada 🤠🪓 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/mw8FulNTOK — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 4, 2020

