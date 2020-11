Hits sertanejos 2020: relembre os melhores lançamentos do ano

Os hits sertanejos 2020 embalaram muitos momentos neste ano. Diversos artistas lançaram canções que bombaram nas rádios e plataformas de streaming. E incluindo vertentes como o romântico, o universitário, o “sofrência”, entre outros.

A música sertaneja é um dos estilos mais tocados do Brasil. Contudo, compositores urbanos e rurais, começaram a popularizar o estilo por volta de 1910. Antigamente, eles se referiam a ela como ” moda de viola”.

Mas o sucesso feito por duplas sertanejas evoluiu e inclui duplas, cantores solos e mulheres, que se destacam. Portanto, hits não faltam para bombar!

E se você gosta do estilo musical, deve estar ligado nos melhores lançamentos de 2020. Mas se não, fique tranquilo, porque você está no lugar certo!

Preparamos uma lista com os melhores hits sertanejos 2020 para você relembrar e curtir. Então aumente o som e continue conosco!

Melhores hits sertanejos 2020

1. Supera – Marília Mendonça

Lançada em 2019, a canção “Supera” de Marília Mendonça estourou em 2020. Conquistou apaixonados pela letra, que fala sobre superação após um término de relacionamento. Que aliás é marca registrada da cantora.

“Supera” é integrante do projeto ” Te vejo em todos os cantos”. Onde Marília Mendonça gravou músicas em diversas capitais brasileiras.

2. Lance Individual – Jorge e Mateus

Em segundo lugar, a dupla Jorge e Mateus lançou recentemente o novo hit “Lance Individual”. A música estará no álbum Tudo em Paz, e previsto para o início de 2021. A dupla gravou o trabalho em Pirenópolis, Goiás,

A faixa relata a história de um casal que só dará certo se ambos estiverem separados. Um hit sertanejo bem contagiante.

3. Café e Amor – Gusttavo Lima

Mais um dos hits sertanejos 2020 que bombam nas rádios, “Café e Amor” de Gusttavo Lima, se destaca em 2020. A faixa faz parte do projeto “O Embaixador The Legacy”.

Assim, a música faz uma comparação poética entre o café e o amor. Na letra, a mensagem é que como o café, o amor não serve se estiver frio.

4. Mentira – Felipe Araújo

O hit “Mentira”, de Felipe Araújo conquistou as rádios no Brasil. O vídeo do Youtube fez sucesso entre os fãs, que pedem a faixa nas paradas musicais.

Mas o jovem cantor de Goiânia, de apenas 24 anos, já se destacada entre os hits sertanejos 2020, e se tornou uma promessa no estilo.

5. Aí eu Bebo – Maiara e Maraísa

Maiara e Maraísa se destacam no cenário sertanejo com seu jeito alegre e canções divertidas. E não é diferente com “Aí eu Bebo”, lançada em 2019 mas que se destacou em 2020.

Mas o clipe da canção teve uma produção simples, feita na casa de Maraísa. Mas o resultado é a naturalidade marcante da dupla sertaneja.

6. Quando a bad bater, Luan Santana

Luan Santana sempre emplaca sucessos e não ficou de fora dos melhores hits sertanejos 2020. “Quando a Bad Bater”, lançada em 2019, se destaca nas rádios brasileiras.

Todavia, a música fala sobre um relacionamento e seu momento mais crítico, próximo ao término. Luan Santana canta um misto de advertência e súplica, para a pessoa amada não partir.

7. Barzinho aleatório – Zé Neto e Cristiano

Com mais de 2 milhões de visualizações no Youtube, “Barzinho aleatório” conquistou os fãs de sertanejo no país. A música de Zé Neto e Cristiano faz parte do projeto ” Por mais Beijos ao Vivo”. Assim, Inclusive, a faixa teve seu videoclipe gravado na capital mineira Belo Horizonte.

8. Bebaça – Marília Mendonça feat Maiara e Maraísa

E as mulheres citadas nesta lista representam o poder feminino nos hits sertanejos 2020. Isso porque cantora e a dupla se uniram em “Bebaça” do projeto” Todos os Cantos”. Marília as convidadas gravaram a canção em Cuiabá, capital de Mato Grosso.

Portanto, este se tornou mais um grande hit emplacado pelo trio. Aliás, música toca bastante nas rádios e em eventos Brasil afora, sendo um grande sucesso.

9. Cara Feio – Fernando e Sorocaba

Por último, a dupla Fernando e Sorocaba também emplacou uma música nos hits sertanejos 2020. Trata-se de “Cara Feio”, canção lançada em 2019 mas que bombou neste ano.

Desse modo, a letra fala sobre a descoberta de uma traição, mas após o término do relacionamento. Assim, o videoclipe da faixa se destaca, por mostrar imagens feitas pelos fãs da dupla. Os vídeos foram capturados em shows da dupla. O resultado, enfim, é bem interessante!

E você, gostou da nossa lista de hits sertanejos 2020? Que outro grande sucesso você acredita que não pode ficar de fora?