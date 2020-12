A Fazenda 2020: veja como foi a última formação de roça da edição

Jojo Todynho, Biel e Lidi Lisboa estão na décima quinta roça de A Fazenda 2020. Stéfani Bays, Lipe Ribeiro e Tays Reis estão na décima sexta. As duas berlindas foram formadas durante o programa ao vivo de ontem, domingo (13), ao mesmo tempo, por conta de uma dinâmica estabelecida pela produção e um poder especial de Lipe. A votação da 15ª berlinda já está aberta e alguém deixará o confinamento hoje, segunda-feira (14). A noite de eliminação da 16ª berlinda será amanhã, terça-feira (15).

Lipe teve poder especial

Lipe Ribeiro foi o vencedor da prova especial realizada com os ex-peões de A Fazenda 2020, e além dos prêmios da disputa, ganhou uma caixa que continha um poder. Na hora da formação de roça, o carioca pôde abrir a caixa e ler a carta que estava dentro. “Parabéns, por ser o vencedor da prova especial, você terá o direito de começar essa formação de roça. Primeiro você deve escolher um peão, exceto o segundo colocado da prova”, leu o ex-De férias com o ex.

O empresário continuou: “depois, o segundo colocado escolherá outro peão. Na sequência, você escolherá mais um, quem sobrar, ficará com o segundo colocado. No final de todas essas escolhas, estarão formadas as duas últimas roças triplas de A Fazenda 2020. E a votação para a roça formada pelo segundo colocado será aberta ainda hoje”.

Para quem não entendeu, Marcos Mion explicou mais detalhadamente que todos os seis peões já estavam na roça, no entanto, era necessário decidir quem estaria na décima quinta berlinda e quem estaria na décima sexta. Com a dinâmica, e com o poder de escolher primeiro, Lipe Ribeiro acabou em uma roça ao lado de Tays Reis e Stéfani Bays.

Biel escolheu Jojo para disputar roça

Biel escolheu Jojo Todynho para ser a participante a sentar no banquinho de roceira de A Fazenda 2020 ao seu lado. “Acho que não tem como ser diferente. Poderia pensar estrategicamente e puxar uma pessoa que não voltou primeiro ou que não voltou de muitas roças. A gente se entende bem hoje, mas no desenrolar do programa, tivemos muitos atritos”, disse o funkeiro.

Quando Lipe escolheu Stéfani para estar em sua roça, Lidi Lisboa sobrou, o que a colocou na décima quinta berlinda de A Fazenda 2020, ao lado de Biel e Jojo. A votação para eliminar o funkeiro, a atriz ou a dona do hit “Que tiro foi esse” já está aberta e terá seu resultado divulgado na noite desta segunda-feira (14).

Peões pediram para ficar em A Fazenda 2020

Antes de iniciar a votação, Jojo Todynho, Biel e Lidi Lisboa pediram votos para o público. Um dos três deixará o programa hoje à noite (14), os outros dois já serão finalistas de A Fazenda 2020.

“Fé em Deus, é necessário sempre acreditar que o sonho é possível”, disse Biel. Jojo comentou sobre como é estar na roça pela sexta vez e pediu: “agradecer primeiramente a Deus e a vocês pelo carinho. Hoje estou aqui realizando esse sonho, quero muito ficar, peço que votem. Mesmo com defeitos, tentando ser uma pessoa melhor”.

“Eu estou muito feliz independente de qualquer coisa. Eu gostaria de ser acolhida por vocês, e eu adoraria ficar, está na mão de vocês”, disse Lidi. Saiba como votar para salvar alguém de A Fazenda 2020 clicando aqui.

