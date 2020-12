Tarot Semanal 14/12: Escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é segunda-feira, ou seja, dia de Tarot Semanal 14/12. O final do ano está cada vez mais próximo, 2021 já está chegando e todos querem saber o que esperar do novo ciclo. Contudo, vale lembrar que a nossa evolução durante 2020 vai ditar muito do que acontecerá nos próximos meses.

Assim como o horóscopo semanal, o tarot te auxilia a enxergar o que você não consegue ver sozinho para que você termine seu ano alinhado com seus propósito. Por isso, aproveite!

Leitura do Tarot Semanal 14/12

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 14/12

Conselhos do Tarot Semanal 14/12

Conjunto 1 – O Urso e a Cruz

O Tarot Semanal 14/12 te pede muita atenção e cuidado com falsos amigos que podem estar por perto. A carta do urso sugere que pessoas falsas estão ao seu redor, por isso, vale começar a segunda-feira com um banho de arruda para proteção.

E não deixe de ouvir o tarot, esse recado não chegou até você à toa. Contudo, a carta do urso também avisa que você pode estar se auto sabotando e se colocando para baixo, sendo seu próprio amigo falso. Portanto, trabalhe sua autoestima essa semana também.

A segunda carta que aparece no conselho é a cruz. Isso significa vitória, porém, com a carta do urso na frente, isso significa que há algo te distanciando da sua vitória: sua auto sabotagem ou pessoas falsos. Sendo assim, o recado é bem claro, preste mais atenção em quem você confia, deixe um copo com água e sal grosso no canto da sua mesa de trabalho ou home office valorize suas qualidades.

Conjunto 2 – A Criança e o Sol

O seu Tarot Semanal 14/12 começa bem ressonante a fase da lua dessa semana, a lua nova, que é propícia para novos começos. A primeira carta que aparece aqui é a carta da criança, então permita que algo novo nasça essa semana. Comece a semana com algum exercício físico, pegue um livro novo para ler e tenha alguma meta simples, como fazer uma receita diferente, por exemplo.

Após a carta da criança aparece a carta do sol, que sugere evolução e coisas boas chegando. Portanto, siga a dica de começar algo novo, pois isso te trará resultados muito positivos. Contudo, não se esqueça de que você precisa começar coisas que façam sentido para você, que mexam com a sua criança interior e seja altruísta. Você teve que aprender e evoluir muito em 2020, e não pode varrer nada para debaixo do tapete agora.

Conjunto 3 – O Barco e o Mensageiro

O seu Tarot Semanal 14/12 começa te alertando que a semana pode ser um pouco melancólica ou turbulenta. Caso precise colocar as ideias no lugar e relaxar, é uma boa fazer um escada-pés antes de dormir ou um banho de descarrego.

A carta do barco fala de tristeza ou turbulências, mas não é para se desanimar com isso. As questões difíceis dessa semana te trarão resoluções e coisas boas no futuro, afinal, de todas as situações tiramos coisas boas, e é isso que a carta do mensageiro vem te lembrar.

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Canela: saiba como atrair prosperidade com banhos e rituais

+ Carta do Sol no tarot: significados e interpretações

+ Aprenda a atrair prosperidade em 2021 com banhos e rituais