A Fazenda: Babu Santana comemora vitória de Jojo: ‘Pretos no topo!’

O ex-BBB Babu Santana usou as redes sociais nesta sexta-feira (18) para parabenizar Jojo Todynho pela conquista do prêmio em A Fazenda. Jojo foi a grande campeã da edição com 52,54% dos votos do público, e disputou R$1,5 milhão com Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro.

Babu Santana declarou apoio para Jojo em A Fazenda

Um dia antes do último episódio da temporada em A Fazenda, Babu respondia perguntas enviadas por seguidores no Instagram stories quando foi questionado quanto ao apoio à cantora. “Confesso que tenho assistido pouco, mas eu apoio Jojo em qualquer lugar do mundo”, disse o ex-BBB.

Minutos depois do resultado, Babu publicou um tweet com a frase “Pretos no topo!”, sem citar diretamente Jojo. Mais tarde, o ator publicou um vídeo parabenizando Jojo Todynho tanto no Instagram quanto no Twitter. “Não tô de bobeira não, sou Jojo há um tempão”, disse.

A ex-BBB Gleici Damasceno, vencedora da 18ª edição do reality da Globo, também comemorou a vitória de Jojo em A Fazenda, e compartilhou tweets que parabenizavam a nova milionária.

Web relembrou outros vencedores negros

Na web, muitos seguidores e apoiadores de Jojo também relembraram a vitória de Thelma Assis no BBB 20, e comemoraram o fato de duas mulheres negras terem sido as campeãs dos dois maiores realities do ano.

Tanto A Fazenda quanto o BBB 20 foram edições históricas, que bateram recordes de audiência e número de votos nas noites de eliminação, e a vitória das duas levantou o debate sobre a representatividade nesses programas.

Paralelo à final de A Fazenda, também acontecia o último episódio da temporada de The Voice Brasil, transmitido pela Rede Globo e que também um jovem negro como vencedor: Victor Alves, do time da cantora Iza.

Outro reality relembrado pelos internautas foi The Circle, que teve Marina Gregory como vencedora. A própria influencer citou Jojo e escreveu: “Já sabem ne ? Qualquer semelhança é mera coincidência! Winner, né mores?”, brincando com a semelhança entre as duas.