A Fazenda: Itapecerica da Serra, conheça a cidade do reality show rural

Itapecerica da Serra é a cidade em que fica a sede de A Fazenda desde 2017, antes o programa era gravado em Itu, mas a partir da nona temporada do reality show rural, a produção resolveu mudar para a região metropolitana de São Paulo. Marcos Mion sempre cita o nome da cidade em seus discursos e narrações no programa, o que acaba gerando curiosidade no público. Você conhece Itapecerica da Serra? Vem com a gente que o Jornal DCI fez um compilado de lugares da cidade.

4 locais para visitar em Itapecerica da Serra

Templo Kinkaku-ji do Brasil

O Templo Kinkaku-ji do Brasil é uma réplica do Templo budista Kinkaku-ji, localizado no Japão. Para quem gosta da arquitetura asiática e se interessa no budismo, é um passeio super divertido na cidade da sede de A Fazenda.

Pesqueiro Itapecerica

Para quem gosta de relaxar, é possível ir pescar na cidade da sede de A Fazenda. É só visitar o Pesqueira Itapecerica, localizada a apenas 5 km do centro de Itapecerica da Serra.

Museu histórico e da memória

Para quem estiver no centro de Itapecerica da Serra, é uma boa ideia visitar o Museu histórico e da memória. O acervo do local reúne informações étnicas, econômicas e políticas da cidade e região. Segundo as informações das redes sociais do museu, lá é possível encontrar mais de 30 vitrine com documentos, instrumentos musicais, fotos, entre outros.

Mosteiro nossa Senhora da Paz

O Mosteiro nossa Senhora da Paz é um lugar calmo para quem quer recarregar as energias. Também é possível comprar produtos artesanais produzidos pelas próprias monjas do mosteiro.

