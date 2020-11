A Fazenda: Mion anuncia mudanças na formação da próxima roça

Na terça-feira (17), os peões de “A Fazenda” vão enfrentar uma nova formação de roça, e Marcos Mion já adiantou que a dinâmica terá mudanças. O apresentador explicou na noite de sexta-feira (13) que o dono do poder da chama vermelha vai definir o quarto indicado, o que pode mudar os rumos da berlinda da semana. Mas não é só isso: haverá mudança na escolha dos roceiros, e uma das possibilidades é a ausência do “resta um”.

Será que vai dar ruim para os peões na próxima semana?

Como funciona a roça em “A Fazenda”?

A roça em “A Fazenda” – que leva participantes para a berlinda – funciona tradicionalmente da seguinte forma às terças-feiras:

Um peão é indicado pelo fazendeiro; Votação da casa Um peão é puxado da baia E por fim, a dinâmica do “resta um” leva um participante para a roça.

Marcos Mion revelou que o poder da chama vermelha pode dar direito de indicar um dos participantes direto para a roça, ou seja, o mesmo poder do fazendeira Jakelyne.

Mas isso está na mão do público, que pode no Tik Tok o que quer para o jogo:

a) O dono do poder dever indicar o quarto roceiro. Ele deve escolher este roceiro entre os peões da sede.

B) O dono do poder será o quarto roceiro. Caso já esteja na roça, ele deve escolher o quarto roceiro

O que muda para a próxima berlinda?

No entanto, Mion fez questão de frisar que as opções acima não serão os únicos fatores determinantes para a formação da roça em “A Fazenda”. “Bom, vendo assim, parece que não teremos o resta um de novo, né? Mas teremos sim. Fica matutando aí. Terça-feira vocês vão entender tudo”, disse o apresentador. Acompanhe no DCI os rumos da nova roça em A Fazenda 12.

