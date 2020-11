A Fazenda: reality tem melhor audiência em 10 anos e passa Globo

A Fazenda tem tido altos números de audiência, o que pôde ser notado quando a décima segunda edição do reality show ganhou mais uma semana no ar e teve sua final adiada. A audiência também vem sendo convertida em inúmeras marcas querendo espaço no programa, os peões tem feitos atividades patrocinadas todas as semanas. Segundo a emissora que exibe o reality, na última terça-feira (24), o programa conseguiu grandes números e superou a audiência da Globo.

A Fazenda supera audiência da Globo

Segundo o Portal R7, da Record TV, na última terça-feira (24), noite de formação de roça, A Fazenda ficou ficou 52 minutos na liderança da audiência, passando os números da Globo com o reality musical The Voice, apresentado por Tiago Leifert.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“No confronto, das 23h13 à 0h23, o programa foi líder absoluta de audiência com 16,3 contra 15,2 pontos da segunda colocada. Em seu horário completo de exibição, das 22h44 à 0h23, a atração comandada por Marcos Mion consolidou média de 14,3 pontos, pico de 18 e share de 25%”, informou o portal. Os dados foras adquiridos com o Kartar IBOPE Grande SP. Os números também foram altos no Rio de Janeiro, em que A Fazenda conseguiu média de pontos de 13,4 pontos, pico de 19 e share de 22%.

De acordo com o Observatório da TV, essa é a melhor audiência de A Fazenda desde 2010.

Leia também: de eleição a morte de Louro, o que os peões ainda não sabem?

Marcos Mion fala sobre audiência com peões

Na tarde de domingo (29), Marcos Mion quebrou o protocolo e passou informações externas para os peões de A Fazenda. “Somos o assunto mais comentado nas redes sociais, portais de notícias e outros programas de TV. E mexemos até com a programação da concorrência”, comentou Mion.

O apresentador completou citando a decisão da Globo de estender o horário da novela A Força do Querer, insinuando ser uma estratégia do canal para competir com a audiência do reality show rural: “tem novela que terminava às 22h30 e agora está terminando depois das 23h”.

Veja também:

Informações externas, briga e punição; como foi o fim de semana

Público quer Jakelyne na roça desta semana