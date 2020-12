A Fazenda: Record comete erro drástico com em merchan da Coca-Cola

No programa ao vivo da noite de ontem, quarta-feira (16), A Fazenda exibiu uma ação patrocinada da Coca-Cola. No entanto, invés de disponibilizar o QR Code com o link da marca, o canal cometeu um erro e divulgou outra empresa, as lojas Americanas.

A Fazenda comete erro com patrocinador

No programa de quarta-feira (16), foi mostrado uma ação especial da Coca-Cola. Na atividade, além de uma refeição especial, os finalistas puderam ler uma carta de alguém de fora, como um amigo ou familiar. Além disso, todos foram surpreendidos com a presença do ente querido que escreveu a carta para o confinado.

Apesar de o contato físico não ser permitido e o encontro ter durado poucos minutos, todos se emocionaram muito. Durante a exibição do momento no programa, a Record TV colocou um QR Code para que o público de A Fazenda pudesse acessar o site da marca, no entanto, uma confusão aconteceu e invés do link da Coca-Cola, outra marca foi divulgada no lugar, as lojas Americanas, também patrocinadora do reality show rural.

Nas redes sociais, o assunto acabou virando piada e memes foram criados sobre a situação por fãs de A Fazenda que acompanham o erro da emissora.

Final do programa será hoje

A grande final da décima segunda temporada de A Fazenda será na noite de hoje, quinta-feira (17), durante o programa ao vivo. Quem levará o prêmio de R$ 1, 5 milhão para casa: Jojo Todynho, Biel, Stéfani Bays ou Lipe Ribeiro?

