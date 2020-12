Banco Central adia uso do QR Code Pix para pagamentos futuros

Foi adiado para março o início da implementação da oferta do PIX Cobrança para pagamentos com vencimento, segundo decisão do Banco Central. Trata-se, então, de uma das novas funcionalidades para o sistema de pagamentos instantâneos, que permite emitir um QR Code com vencimento futuro.

A decisão segue a Instrução Normativa, publicada nesta segunda-feira (14), no Diário Oficial da União. Dessa maneira, altera o regulamento anterior que fixava a data de 4 de janeiro como prazo da implementação. Portanto, os participantes que se enquadram como provedor de conta transacional devem poder oferecer a leitura de QR Code aos usuários finais após 15 de março. Da mesma maneira para o tratamento de Pix Copia e Cola, associado a um Pix Cobrança.

O que é o QR Code do Pix?

Em suma, o QR Code é uma abreviação para “Quick Response Code”, e funciona como um código de barras em um formato diferente. Assim, o QR code estático e dinâmico são códigos que permitem a leitura por meio da câmera do seu celular para realizar os pagamentos. A diferença entre eles está na quantidade de vezes que ambos estão disponíveis para serem escaneados:

QR Code dinâmico: pode ter uso em apenas uma transferência, e deve utilizar em transações com pessoas que não possui vínculo e é possível colocar a identificação da pessoa que passou o código;

QR Code estático: pode ter uso em diversas transações, ideal para quem tem vínculo de prestação de serviços ou precisa de um pagamento mensal.

Como gerar e pagar com a ferramenta?

Para gerar o QR Code Pix, a empresa ou pessoa física deve estar cadastrada no sistema. A opção ficará apenas dentro de sites e aplicativos de instituições financeiras autorizadas. No caso de contas Bradesco, por exemplo, ao entrar na opção “Pix”, o seu QR Code e a opção de pagamento através de um estão disponíveis de maneira fácil. Assim, para fazer o pagamento basta:

Acesse o aplicativo da sua instituição financeira; Na aba Serviços, ou dentro da opção “Pix”, toque em Pagar com QR Code; Posicione o aparelho para leitura do QR Code; Por fim, confirme os dados e clique em Confirmar Pagamento.

