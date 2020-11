O confinamento rural do reality da Record TV já revelou muitas pessoas ao mundo da mídia. Mesmo que muitos já tenham alguma carreira já definida, alguns começam a crescer após ter participado do programa. Alguns vão até mais longe, e se jogam de cabeça na política. Vejam 4 ex-peões de ‘A Fazenda’, que viraram suplentes na eleição.

A Fazenda: 4 ex-peões que tentam seguir na vida política

Os reality show mais parece grito de passagem para a vida política. Seja em ‘A Fazenda’ ou no ‘BBB’, muitos participantes já tentaram a vida. Talvez, por estarem acostumados a pedir votos do público, com roças e paredões, seja mais fácil conquistar. O fato é, que muitos acabam aproveitando a oportunidade do reconhecimento, para tentar se eleger a um cargo político. Alguns até chegam lá. Aliás, quatro dos seis que se candidataram na eleição 2020, conseguiram virar suplentes.

Segundo o colunista Fefito, do portal UOL, quatro ex-peões conseguiram virar suplentes na eleição. Foram: Renata Banhara; o ex-jogador Dinei; o consultor de etiqueta Fábio Arruda e Fernanda Lacerda, a Mendigata. No entanto, Marcos Harter e Neném, da dupla com Pepê, ficaram de fora.

Renata Banhara: A modelo, do Republicanos, obteve 3.415 votos na eleição. Como estratégia de conquista, ela usou apenas transporte coletivo em sua campanha e usou o combate à violência contra a mulher como plataforma em São Paulo. Nos anos 90 ela ficou conhecida ao estampar capas de revistas masculinas participar da Banheira do Gugu em 2011. No reality ‘A Fazenda’, ela participou da quarta edição, foi a primeira eliminada e causou ao protagonizar barracos.

Dinei: O ex-jogador também faz parte do partido Republicanos, e conquistou a marca de 2.960 votos. Assim como Banhara, ele também fica na expectativa de um cargo vago como suplente na eleição. No reality, ele esteve presente na nona edição e foi o quarto eliminado do jogo.

Fábio Arruda: Participante de A Fazenda, o consultor de etiquetas teve 809 votos como candidato pelo PSL, partido que elegeu o presidente, Jair Bolsonaro. Sua passagem pelo reality foi na edição de 9. Na roça ele não agradou o público de casa e foi o terceiro eliminado do reality. Com apenas 16,97% dos votos.

Fernanda Lacerda: A eterna Mendigata do Pânico, teve 143 votos e também está na lista de suplentes da eleição. Como candidata pelo PSBD, a ex-peoa de A Fazenda, fica na expectativa pela região de São Bernardo do Campo. Dentro do confinamento rural, ela participou da edição de numero ’10’ e foi eliminada com apenas 9,53% dos votos. Na ocasião, ela disputava a permanência com Leo Stronda. Ela saiu com rejeição histórica.

Quais ex-peões que bateram na trave?

Neném, da dupla com Pepê, teve 827 votos pelo (PROS). O médico Marcos Harter, que também esteve na edição do ‘BBB’, conseguiu 497 votos pelo Solidariedade. Todos em Sorriso, interior de Mato Grosso.