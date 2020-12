Além do prêmio, Biel revela por que entrou em ‘A Fazenda 12’

Vice-campeão do reality A Fazenda 12, o cantor Biel, revelou durante uma entrevista para a ‘Cabine de Descompressão’, do reality da Record TV, que sua intenção ao entrar no reality – além do prêmio final – foi lutar para ser exemplo para quem o ama e também o odeia. Para o quadro na web, o cantor, que faturou um carro zero km, revelou que sofreu ataques de haters, por conta do seu histórico passado.

Biel foi o vice-campeão de A Fazenda 12

“Eu acho que fui muito repetitivo nas minhas defesas de volta de roça, Mion. Eu cheguei a bloquear minhas marcações no Instagram um pouco antes de pré-confinar. Em toda postagem, em toda lista que eu via nos comentários, tudo me jogava muito pra baixo, tudo me desanima muito e tudo me fazia não acreditar em mim mesmo de vir aqui e dar a cara a tapa, por mais que eu tivesse a consciência que eu tava pronto quando recebi o convite”, disse o vice-campeão do reality rural.

“Então, eu queria ser exemplo para essas pessoas. Costumo dizer que a gente compartilha o que tem dentro da gente. Se essas pessoas tão compartilhando isso tudo, talvez dentro deles seja esse o trauma, ferida ou machucado. Então, se você tá nesse lugar, nesse espaço mental, você pode, assim como o Biel veio pra cá como desacreditado e ser um finalista na sua vida. Entendeu?”, explicou o cantor, que ficou famoso por ser considerado o cantor de ‘6 hits’.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na entrevista, ela fala sobre querer entrar no programa para mostrar um outro lado, por trás de toda a história. E poder fazer com que as pessoas pudessem olhar para ele, e ver que ele não era só a pessoa que errou, mas também que está aprendendo a ser uma pessoa melhor. “Quando eu passei da primeira roça, que foi exatamente batendo um mês de programa, até falei isso pro Lipe, que me identifico com a caminhada dele, que aceitou o passado como escola e, hoje, é esse moleque que agradou o Brasil e chegou na final com a gente. Acho que a gente precisa baixar a guarda e vir dar a cara a tapa. Sou muito grato por ter aceitado o convite e a vocês por terem me convidado. Como minha irmã falou, não vejo a hora de sair daqui e viver a minha melhor vida”, disse Biel.

Biel, o segundo colocado de #AFazenda12, está na #CabineDeDescompressão e desabafa com Mion, ao dizer que entrou no reality desacreditado que poderia se tornar um finalista no jogo 🤠 Quer ver essa conversa na íntegra? Acesse já: https://t.co/1G5o6U4oZQ pic.twitter.com/Fn14efCFT1 — A Fazenda (@afazendarecord) December 18, 2020

Mion fala de Biel

O discurso do cantor também reverberou no apresentador Marcos Mion, que elogiou. “Você demonstrou que estava preparado. Como escrevi, você estava fortalecido. Eu te conheço há muito tempo e sei o quão frágil já ficou, quanto de porrada tomou. No momento que você entrou aqui, dava pra ver o quanto tava forte. Já tinha passado pela via sacra que tinha que passar, tinha entendido o que você tinha que entender. Fato é que ninguém merece ser julgado eternamente”, disse Mion para Biel.

Quem venceu A Fazenda 12?

Na noite da última quinta-feira (17), o Brasil conheceu a grande campeã do reality A Fazenda 12. A funkeira Jojo Todynho conseguiu levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Biel, ficou em 2º lugar e conquistou um carro zero km. Em terceiro ficou a maquiadora e influencer digital, Stéfani Bays. Já em 4º colocado, ficou para Lipe Ribeiro.