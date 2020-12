Vestido azul e hits: 7 coisas que ganharam vida própria em A Fazenda 12

Claro que os participantes de um reality show são os elementos mais importantes quando se exibe um programa como A Fazenda 12, no entanto, não são apenas eles que chamam atenção, objetos muito usados pelos participantes ou situações repetidas sempre são marcantes. Como por exemplo a famosa sandália de Manu Gavassi no BBB 20, que no caso do reality da Record, seria o tamanco vermelho de Luiza ou o famoso vestido azul de Jojo.

Na próxima quinta-feira (17) será realizada a grande final do programa. Como já estamos nostálgicos, segue uma lista de algumas coisas da edição que acabaram ganhando vida própria no programa.

Boné azul de Lucas Selfie

Lucas Selfie usou muito um boné azul enquanto estava em A Fazenda 12. Durante a nona formação de roça da edição, ele e a namorada, Raissa Barbosa, até usaram bonés combinando, ambos azuis, no entanto, aparentemente a ideia não deu sorte, já que o casal foi junto para a roça da semana e o ex-Pânico acabou eliminado.

A Fazenda 12 – Roupão de Lidi

Cada peão tem um roupão no confinamento, todos usam a peça de roupa de vez em quando, mas o roupão de Lidi Lisboa provavelmente ganhou vida e já deve estar andando sozinho pela sede do reality show.

O uso constante do roupão, fez a peoa de A Fazenda 12 virar meme nas redes sociais.

Eu sou muuuuuuito a Lidi, sempre bolada, de roupão e de chinelo. #RocaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/cIvvcVoLug — b r u n a (@BruhMonique) December 12, 2020

A Lidi de roupão e chinelo sou eu em qualquer ocasião da vida kkkk #RocaAFazenda pic.twitter.com/dCYjdiOned — Hernane Freitas (@hernane_fr) December 12, 2020

Lidi sempre com o seu parceiro roupão kkkkk #AFazenda12 — EITAA NÁ 🐜 | 👸🏾 ICON PROMESSA (@eaibbzinho) November 6, 2020

cara a lidi ta sempre de roupão e jogada nos cantosKKKKKKKKKKKKK eu so ela #EliminaçãoAFazenda — 𝙫𝙞𝙩𝙩 (@roqueeeeeeev) November 20, 2020

Leia também: relembre 5 vezes em que Lidi reclamou muito no reality

Vestido azul da Jojo

Jojo Todynho usou diversas vezes um vestido azul no confinamento. Em papo com Jakelyne Oliveira, a cantora revelou porque sempre está com o vestido em A Fazenda 12. “Não vou ficar sujando roupa todo dia, não sou nenhuma safada”, explicou.

AO VIVO 🎥 A Jojo descontando o ódio na garrafa da neutrox 😱😱😱 acalma @jojotodynho Deus é contigo #afazenda12 #TeamJojo #RocaAFazenda pic.twitter.com/mwbMJJVqDM — Oficial Souza #criciuma #Iphone12 (@OficialSouza6) September 30, 2020

O Selfie falando que o vestido azul da Jojô participou mais do jogo do que o Mariano 🗣🗣 pic.twitter.com/hcdjKNJ87X — Fofoquei (@fofoqueioficial) November 18, 2020

Tamanco vermelho de Luiza

Uma coisa que Luiza Ambiel, a sexta eliminada de A Fazenda 12, não tirou dos pés foi um tamanco vermelho. A peoa usou muito o sapato no confinamento, o que acabou gerando comparações entre a participante e Manu Gavassi, que usou muito uma sandália vermelha durante seu confinamento no Big Brother Brasil.

Música do Raça Negra virou assunto em A Fazenda 12

A música “Tarde demais” do Raça Negra foi mais citada na edição do que alguns participantes que saíram no início do jogo. Luiza Ambiel ficou enfurecida quando ouviu Tays Reis e Lidi Lisboa cantando a música na casa da árvore, segundo a atriz, a atitude foi para provocá-la, por ser ex-namorada do vocalista do grupo.

Após retornar à sede, a Fazendeira desabafa com as peoas sobre Lidi e Tays 🔥 Olha só! Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/b580WB018d — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 9, 2020

Hits de Biel

Se tem uma coisa que Biel citou muito em A Fazenda 12 foram seus ‘seis hits’. O funkeiro falou pela primeira vez no assunto quando se comparou com Jojo Todynho: “muita gente deve estar esperando: ‘e aí Biel, respeita sua história, ela tem dois, três aninhos de carreira, você tem oito moleque. Ela tem um hit, você tem seis’. Tá ligado?”.

Biel falando que o povo aqui fora tá esperando ele confrontar a Jojo, porque ela só tem 1 hit e ele tem 6, ele tem 8 anos de carreira, ela tem 2, tem que respeita a história dele 😂 #AFazenda12 pic.twitter.com/0vhL3EIsiZ — Gio 🦚 (@TeamGiovanneBR) September 28, 2020

Óculos de Mirella foi muito usado em A Fazenda 12

O acessório que Mc Mirella não deixou de lado durante todo o seu tempo em A Fazenda 12 foi um óculos. A Mc também não dispensou o uso do óculos fora do confinamento.

Eu passo mal com a Mirella cuidando dos animais com esse óculos futurista KKKKKKKK #AFazenda12 #FestaAFazenda pic.twitter.com/RluAHA391G — web divo vitor (@vitorzou) September 13, 2020

véi, eu não aguento a Mirella com esse óculos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK meoo pic.twitter.com/wuUESBrLLw — gi. (@comentandoarea) December 3, 2020

