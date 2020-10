Enquete A Fazenda 12: Carol, Tays ou Biel, quem deve ser eliminado?

A quinta formação da roça do reality A Fazenda 12 está formada. Carol Narizinho, Tays Reis e Biel está na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha o participante que você quer fora do jogo.

A Fazenda 12 sob comando de Marcos Mion foi fogo no feno na prova do fazendeiro de quarta-feira (14). O cantor Mariano venceu a disputa e conuistou o chapéu de fazendeiro da semana. Sendo assim, a roça está formada com Biel, Tays Reis e Carol Narizinho. No entanto, agora é com o público: quem você quer fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12 e faça sua escolha.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ser eliminado? Biel

Tays

Carol Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12: quem deve ser eliminado do jogo?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Biel – Não é a primeira vez que o cantor Biel está na berlinda em A Fazenda 12. Ele, que disputou a roça passada com Jojo Todynho e o amigo Cartolouco, já soma a terceira para o currículo. Entretanto, mesmo já estando em várias roças, ele já têm histórico de permanência, uma vez que até agora o público de casa escolheu votar para ele permanecer no jogo. Mas, tudo pode acontecer durante o programa ao vivo desta quinta-feira (15).

Tays Reis – A ex-Vingadora está encarando a roça pela primeira vez no jogo. Ela, que é affair de Biel no jogo, está disputando a permanência ao lado dele e também da ex-Panicat Carol Narizinho. Tays foi indicada pela fazendeira, Luiza Ambiel, antes de repassar o chapéu para o cantor sertanejo Mariano em A Fazenda 12.

Carol Narizinho – Essa também não é a primeira vez que Carol Narizinho senta no banco da roça no reality da Record TV. No entanto, na primeira vez que recebeu uma indicação, ela se saiu melhor na prova do fazendeiro e escapou da berlinda. Agora, resta saber se ela terá a mesma sorte com a votação do público.

Vote também na Enquete A Fazenda 12

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Primeiramente, Mion anunciou o patrocinador da prova desta noite, Natucor. Logo em seguida, ele explicou o processo da prova, que precisou de muita agilidade entre os participantes. Os peões tiveram que arremessar saquinhos de areia nas características da Natucor, as tinturas caiam em um balde. Em seguida, os participantes precisaram empurrar um carrinho de tintura até chegar em um reservatório de água potável e puxar a corda, para fazer uma mistura de cores.

Na etapa seguinte, eles precisaram girar uma manivela, despejar o Natufix e finalizar a mistura. Foi preciso repetir essa método por 6 vezes. Na última fase, os peões tiveram que encaixar um pote em uma estrutura, e o primeiro a montar já poderia tocar o sino. Mariano se saiu melhor e então se tornou o novo fazendeiro da semana.

Você pode votar na Enquete A Fazenda 12 até o programa ao vivo desta quinta (15).

Qual foi o resumo da votação da roça?

A quinta roça teve emoção na revelação do poder da chama verde, que foi passada para Lucas Selfie. No entanto, deixou a desejar no quesito tretas. Primeiramente, o apresentador Marcos Mion passou a palavra para a participante Luiza Ambiel, a fazendeira da semana do reality da Record TV, que escolheu mandar Tays Reis direto para a roça. Na sequência, Lipe Ribeiro abriu o Poder do Lampião e escolheu a chama vermelha, repassando assim a verde para Selfie. Ele por sua vez, teve que trocar os peões da baia, por quatro peões da sede.

Em seguida, começou a votação da sede, que revelou Carol Narizinho recebendo a maioria dos votos. Sendo assim, como a mais votada pela casa, ela escolheu puxar o cantor Biel para sentar ao lado da peoa na berlinda. No Resta Um, Lipe escolheu salvar Jakelyne e quem se deu mal foi Mariano.

No entanto, na Prova do Fazendeiro, Mariano levou a melhor e saiu da berlinda. Com a vitória, ele conquista imunidade da próxima votação e terá o poder de indicar um peão para a berlinda. Contudo, no programa ao vivo desta quinta-feira (15), o público decide quem deve ser 5º eliminado do jogo. Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe seu voto.