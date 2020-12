Enquete A Fazenda 12: resultado indica o campeão do reality

Hoje, quinta-feira (17), será anunciado o nome do grande vencedor de A Fazenda 12. Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro ou Stéfani Bays, quem levará o sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa? A parcial da enquete do Jornal DCI já indica o ganhador da edição.

Quem está na frente para ganhar A Fazenda 12?

De acordo com a parcial “Quem deve ganhar A Fazenda 12?” do jornal DCI, a vencedora da temporada deve ser Jojo Todynho. A dona do hit “Que tiro foi esse?” tem 55% dos votos na enquete e parece ser a favorita do público.

Em segundo lugar está Biel com 37% votos para ser o campeão da edição.

Na lanterna da enquete aparecem Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. O carioca tem 5% dos votos para ganhar A Fazenda 12 e a maquiadora, no último lugar, soma 3% do total de votos.

Vote na enquete do Jornal DCI clicando aqui

Como votar?

A votação para escolher o vencedor de A Fazenda 12 ainda está aberta e você pode votar no seu favorito. Não sabe como? Nós te ensinamos o passo a passo:

Primeiro é necessário acessar o portal do R7 (https://www.r7.com/). Feito isso, é só clicar na aba “A Fazenda 12“, que fica na parte superior do site. Fez isso? Em seguida, selecione a foto da pessoa que você quer como campeão da temporada. Clique no botão ‘vote’ e pronto, é só confirmar o voto e repetir o processo quantas vezes quiser, não há limite de votos.

É importante esperar pela mensagem ‘voto computado com sucesso’ para ter certeza que seus votos foram validados.

