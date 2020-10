O reality da Record TV chegou em mais uma noite de formação de roça. Sob o comando de Marcos Mion, o programa iniciou com mais um vez entre os assuntos mais comentados do Twitter. Mas, nem todo peão ficou contente. Lipe Ribeiro, Victória Villarim, Jakelyne Oliveira e Raissa Barbosa estão na berlinda da semana, e tudo depende do público: quem você quer fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Victória, Lipe, Raissa ou Jake, quem deve ser eliminado? Victória (59%, 10 Votos)

Jakelyne (18%, 3 Votos)

Lipe (12%, 2 Votos)

Raissa (12%, 2 Votos) Total de Participantes:: 17

Carregando ... Carregando ...

Primeiramente, o apresentador pediu para Biel (dona do lampião) ler os poderes e escolher qual ela ficaria. Depois de feito, ele escolheu ficar com a chama verde e repassou o vermelho para Victória Villarim. Ao ler em voz alta, Biel disse: “o fazendeiro ganhará o prêmio de 20 mil reais se deixar o dono desse poder indicar o primeiro roceiro”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Enquete A Fazenda 12: Biel votou no lugar do fazendeiro?

Juliano Ceglia (fazendeiro da semana) não teve a oportunidade de indicar o seu participante à roça. Tudo porque Biel (dono do lampião), revelou o poder da chama verde. Com isso, o jornalista passou a decisão para o funkeiro, que escolheu indicar o ex-MVT Lipe Ribeiro para sentar no primeiro banquinho da berlinda. Ao ceder a oportunidade, Ceglia conquistou o prêmio de R$ 20 mil reais.

Na justificativa do voto, Biel disse: “Eu e o Ju acabou se unindo aqui, se defendendo, a gente acabou se defendendo. Hoje a gente tem um grupo como qual a gente se identifica de novo. E essa decisão praticamente a gente toma junto, como a gente faz junto as funções do fazendeiro. Então a gente já tinha em mente quem ele iria mandar primeiro. E esse pessoa também já usou poderes contra a gente, isso é claro e evidente. Por isso, a importância desse poder, por isso que eu comemorei com o lampião. Então, eu vou indicar no lugar do fazendeiro da roça, o Lipe.”

Vote também na Enquete A Fazenda 12.

Juliano aceita o acordo do Poder da Chama Verde e Biel indica Lipe Ribeiro para a #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YP4FuITLUz — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Quem votou em quem?

Com total de 6 votos pela casa, a segunda roceira foi Victória Villarim.

E os outros peões, como foram parar na Roça?

Victória recebeu mais votos da casa e ganhou o direito de puxar um participante da baia direto para a Roça. Após justificativa sobre estratégia de jogo, ela resolveu escolher puxar Jakelyne Oliveira, e assim formou a terceiro roceiro.

Na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi o Biel. A decisão ficou nas mãos de Mirella, que salvou Biels. Com isso, a 4º roceiro foi Tays Reis. Mas, ainda resta o poder da chama vermelha. roça está formada. Mas, você pode votar na Enquete A Fazenda 12 e escolher o participante que quer eliminar do jogo.

Victória troca Tays por Raissa

Com o Poder da Chama Vermelha, Victória trocou o quarto roceiro do “Resta Um”. Ao ler o envelope do poder escolhido pelo Tik Tok, a bailarina resolveu trocar Tays Reis por Raissa Barbosa. Sendo assim, a 7ª roça está formada. Mas, você pode votar na Enquete A Fazenda 12 e escolher o participante que quer eliminar do jogo.

Quem irá disputar a Prova do Fazendeiro?

Contudo, Raissa na roça, tinha em mãos o poder de decidir vetar alguém da Prova do Fazendeiro. Ela escolheu veta Victória. Ou seja, ela vai direto para o caminho da roça, sem chance de tentar se livrar da berlinda.

No programa de quarta-feira (28), os roceiros Lipe, Jakelyne e Raissa irão participar da Prova do fazendeiro, que de fato, irá salvar um peão da berlinda. A eliminação ocorrerá na quinta-feira (29) a partir de 22h30. Ou seja, você tem mais dois dias para votar na Enquete A Fazenda 12.