Enquete A Fazenda 12: Mariano, Lidi ou Raissa, quem deve ficar?

Na noite desta quarta-feira (25), aconteceu mais uma prova do fazendeiro que ao final, revelou Mateus Carrieri como dono do chapéu mais cobiçado da reality. Com o resultado, a décima primeira formação da roça está completa. Os roceiros são: Mariano, Lidi Lisboa e Raissa Barbosa. Agora é com o público. Vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha o peão que deve continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ficar? Raissa

Mariano

Lidi Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12: Como foi a Prova do Fazendeiro?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A prova do fazendeiro desta noite foi disputada entre Raissa Barbosa, Lidi Lisboa e Mateus Carreri, e exigiu dos participantes muita pontaria, força, agilidade e uma pitada de resistência. Desta vez, a prova foi patrocinada pela Natucor Embelleze. Sobre as regras: Cada peão deve pegar duas bolas por vez e não pode ultrapassar o degrau para arremessar as bolas.

Conforme os peões aguardam o momento do início da prova, o apresentador Marcos Mion explica os detalhes. “Primeiro, os peões puxam as correntes e passam as bolas de um cesto para o outro. Na sequência, eles devem atravessar a cama de cordas com as bolas e fazer duas cestas. Depois, pegam as placas que estão penduradas, posicionam na estrutura final e validam a tarefa equilibrando as bolas de cada placa. O primeira a montar a frase ‘Natucor 12%’ é o novo fazendeiro”, disse Mion.

Vote também na Enquete A Fazenda 12

Como foi a vitória de Mateus?

O ator começou a prova empatado com Raissa Barbosa, mas, conseguiu levar vantagem e passou a peoa na metade da disputa. Por outro lado, Lidi Lisboa começou tendo uma certa dificuldade logo na primeira modalidade, de puxar as correntes com as bolas. Depois que Mateus e Raissa já estavam colocando as letras na estrutura, ela conseguiu sair do primeiro obstáculo.

Por fim, Mateus Carrieri conseguiu se sair melhor na disputa e conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeiro. Com esse poder, ele está imune da próxima formação da roça e ainda por cima, indica um participante direto para a berlinda.