A Fazenda 12 está no ar sob comando de Marcos Mion. A nova edição da Record TV já mostrou que é fogo no feno e muita coisa já está acontecendo. Aliás, casais já estão se formando e o público pode votar no seu favorito. A enquete DCI você elege o seu shipp favorito até agora da edição.

O reality rural da Record TV, sob comando de Marcos Mion, já tem os primeiros casais da sede. Ou melhor, os primeiros ‘shippers’. Agora, escolha seu preferido e vote na Enquete A Fazenda 2020. Entre casais e casais, uma coisa é certa: A Fazenda sempre tem romance!

Enquete A Fazenda 2020: qual seu casal favorito?

Quem você shippa em A Fazenda 12? MC Mirella e Biel - Birella

Mariano e Jakelyne - Malyne

MC Mirella e Stéfani Bays - Stérella

Biel e Tays Reis - Tael

Stéfani Bays e JP Gadêlha - Step Ver resultados

MC Mirella e Biel (Birella)- Enquete A Fazenda 2020

Logo na primeira semana do reality A Fazenda 2020, o público sentiu uma aproximação entre Mirella e Biel. A princípio não passou de uma simples amizade para eles. No entanto, a web ficou agitada já imaginando um shipp entre os dois. Teve quem apostaram em uma recaída dos funkeiros, uma vez que eles tiveram um romance em 2018.

Mariano e Jakelyne Oliveira (Malyne)- A Fazenda 12

Outro provável casal que já está dando o que falar em A Fazenda 12, é a miss Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano (da dupla sertaneja com Munhoz). Eles já se tornaram o casal mais shippado pelo público e participantes do reality. Esse com certeza, mostrou que pode atender às expectativas do jogo. Isso porque, na festa arco-íris que aconteceu na madrugada do último sábado (19), rolou o primeiro beijo entre os dois, o que quer dizer, que de fato, as hashtag com o shipp Malyne já é real.

MC Mirella e Stéfani Bays (Stérella)

A possibilidade de ter um casal gay em A Fazenda 2020 é grande, uma vez que o público está shippando e muito, Mirella e Stéfani Bays, ou melhor, Sterelle. Tudo aconteceu após o selinho protagonizado pelas duas durante a festa arco-íris.

Na web, o público reagiu com aprovação o beijo, mas não curtiu a transmissão feita pela emissora da Record. Muitos criticaram e até chamaram A Fazenda 2020 de homofóbica, por não dar atenção para o momento. No Twitter, a hashtag ‘Record Homofóbica’ se tornou um dos assuntos mais comentados do dia.

Biel e Tays Reis (Tael) – Enquete A Fazenda 2020

Tays Reis e Biel se reaproximaram durante a festa arco-íris do reality da Record. A intérprete de Metralhadora passou bons momentos do evento ao lado do cantor de funk, e os dois inclusive até dormiram na mesma cama. O momento íntimo despertou a atenção de Cartolouco, que em um momento após Tays deixar a cama do peão, levantou o cobertor para conferir se algo estava fora do normal. Na web pode até não shippar o possível casal, mas na casa os peões já declaram torcida. É Tael.

Stéfani Bays e JP Gadêlha (Step)

Afinal de contas, já que entre Jojo é só amizade, o peão JP Gadêlha resolveu investir em outra participante. Mas calma, são só possibilidades. Estamos falando de Stéfani Bays, a do selinho com a Mirella. Pois bem, nos últimos dias, os dois estão cada vez mais próximos na sede.

