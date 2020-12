Enquete A Fazenda 12: quem deve vencer o reality?

Falta muito pouco para o dia da grande final da décima segunda edição do reality show rural da Record TV. Próxima quinta-feira (17), alguém deixará o confinamento levando o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Quem deve ser o grande vencedor da temporada? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI a sua opinião.

A Fazenda 12:Mateus exclui Jojo e quer final com Biel e Tays

Enquete A Fazenda 12: sete peões ainda estão na disputa

Jojo Todynho, Lidi Lisboa, Biel, Tays Reis, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays ainda estão na disputa pelo título de vencedor da temporada. Os sete renderam diversos momentos marcantes, assim como polêmicos durante a edição e estão próximos de saber quem entre eles sairá do programa R$ 1,5 milhão mais rico.

Quem deve ser o vencedor da temporada? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte quem é o seu favorito.

Leia também: parcial indica 14º eliminado do programa

Como será a reta final do reality?

A Record TV divulgou qual será o cronograma desta reta final da edição. “É fogo no feno que vocês querem, é fogo no feno que vocês vão ter. Entramos na fase do mata-mata”, alertou o apresentador Marcos Mion. Vote na enquete A Fazenda 12.

Ontem, sexta-feira (11), foi realizada uma formação de roça surpresa com os peões. Hoje, sábado (12), será noite de decisão e um participante deixará o confinamento, se tornando o décimo quarto eliminado da temporada.

Amanhã, domingo (13), as coisas vão esquentar na sede. “Quer mais um pouco de adrenalina? Os peões confinados e os eliminados vão se reencontrar em uma prova especial”, contou Mion. Neste domingo também será realizada uma nova formação de roça, a décima quinta da temporada. Vote na enquete A Fazenda 12.

Segunda (14) será ‘eliminight’, assim como terça-feira (15), que marcará a última eliminação da temporada. Na quarta-feira (16), os peões se divertirão na grande festa final da edição, com a participação de todos os ex-peões, e quinta-feira (17) será o dia em que conheceremos o vencedor. Vote na enquete A Fazenda 12.

Vocês estão curiosos para saber como será essa última semana em Itapecerica da Serra? Pois segura a emoção e dá uma conferida na chamada! Até dia 17, tem muito feno ainda para queimar. Essa final #AFazenda12 promete. 🔥😏 pic.twitter.com/MZ17oyy6rV — Record TV Comunicação (@RecordTV_press) December 11, 2020

