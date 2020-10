Enquete A Fazenda 2020: parcial indica 5º eliminado do programa

O público de A Fazenda 2020 votou na enquete do Jornal DCI e o resultado parcial da enquete já indica quem é o participante em perigo. O resultado da berlinda será divulgado nesta quinta-feira (15), durante o programa ao vivo do reality show rural. Confira:

Enquete A Fazenda 2020 – Parcial

De acordo com o resultado parcial da enquete do Jornal DCI, Tays Reis é a peoa que pode deixar o confinamento hoje. Carol Narizinho também pode estar em perigo: a peoa de A Fazenda 2020 tem em 23% dos votos totais da enquete, enquanto Tays tem 24% das intenções de votos para ficar. Portanto, a disputa está acirrada.

Segundo o resultado parcial da enquete, Biel deve permanecer no reality show. O funkeiro soma 34% dos votos e tem uma larga diferença de suas oponentes, que por enquanto estão brigando acirradamente para permanecer em A Fazenda 2020.

Como o trio foi parar na berlinda?

Tays foi a indicação da fazendeira Luiza Ambiel. Carol Narizinho foi a participante de A Fazenda 2020 mais votada da semana, a ex-panicat estava próxima dos votos de Juliano Ceglia, mas como o jornalista esportivo foi um dos últimos peões a votar, o participante conseguiu se proteger ao votar na peoa e tirar a situação de empate da jogada. Biel, que estava na baia, foi puxado por Carol.

Quem escapou da roça?

Mariano, Carol e Tays foram os roceiros que participaram da disputa pelo chapéu de fazendeiro. A prova foi patrocinada por uma marca de produtos de cabelo, o trio tinha que usar saquinhos de areia para acertar um alvo com tintas da marca, fazendo com que tintas caíssem em um balde. Em seguida, os peões de A Fazenda 2020 empurravam um carrinho até um reservatório com água, misturavam as cores, despejavam um novo produto e então colocavam o balde em uma plataforma.

Era necessário seguir esses passos seis vezes para vencer a prova, Mariano foi o campeão. Tays chegou perto, Carol, que teve dificuldade na etapa de pontaria, ficou bem atrás dos colegas de confinamento. Biel foi vetado da Prova do Fazendeiro, então não participou da disputa e foi direto para a quinta roça de A Fazenda 2020.

